Распродавать овощи из запасов начнут в Казахстане

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В регионах в ближайшие дни начнётся разбронирование запасов социально значимых овощей из резервов социально-предпринимательских корпораций, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

Первый вице-министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев рассказал, что на этой неделе региональные комиссии должны принять решение о проведении товарных интервенций. В первую очередь они пройдут по луку, следом - по моркови, картофелю, капусте с определением объёмов, цены, условий и точек реализаций. Обязательно должны использоваться контрольно-кассовые аппараты.

"Продолжительность товарных интервенций - с февраля по апрель. Одно из основных условий - розничная цена должна быть в рамках подписанных контрактов", - сообщили в ведомстве.

По уточнённым данным акиматов, уровень запасов лука по стране составляет 130%, по картофелю - 118%, моркови - 103%, капусте - 74%.

Отметим, что уровень запасов, рекомендованный Министерством сельского хозяйства регионам для закупа, рассчитан от потребности в межсезонье, который составляет 30% от четырёхмесячного потребления городского населения. Таким образом, регионы могут приступить к разбронированию запасов овощей.