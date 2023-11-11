Раскаявшегося террориста доставили в Казахстан из Турции

Сотрудники КНБ РК из Турции в Казахстан был доставлен гражданин РК, который с 2013 года находился в Сирии в составе террористических группировок, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

"Известно, что он разочаровался в радикальных идеях, добровольно отказался от террористической деятельности, перебрался в Турцию и решил сдаться властям, чтобы вернуться на родину. Своим примером он хотел продемонстрировать другим боевикам бесперспективность их дальнейшего пребывания в зонах террористической активности", — говорится в сообщении КНБ.

Уточняется, что прибытию в Казахстан мужчина был взят под стражу.