  • 11 Ноября, 10:59
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Раскаявшегося террориста доставили в Казахстан из Турции

Сегодня, 09:36
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pixabay Сегодня, 09:36
Сегодня, 09:36
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Фото: pixabay

Сотрудники КНБ РК из Турции в Казахстан был доставлен гражданин РК, который с 2013 года находился в Сирии в составе террористических группировок, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

"Известно, что он разочаровался в радикальных идеях, добровольно отказался от террористической деятельности, перебрался в Турцию и решил сдаться властям, чтобы вернуться на родину. Своим примером он хотел продемонстрировать другим боевикам бесперспективность их дальнейшего пребывания в зонах террористической активности", —  говорится в сообщении КНБ.

Уточняется, что прибытию в Казахстан мужчина был взят под стражу.

"В отношении него расследуется уголовное дело по статье 257 Уголовного Кодекса (создание, руководство террористической группой и участие в ее деятельности). Факт добровольной сдачи будет учтен в ходе следствия", — добавили в ведомстве.

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