Расходы на соцсферу в 2024 году прогнозируются с увеличением на 1,4 триллиона тенге

Заместитель премьер-министра, министр финансов РК Ерулан Жамаубаев выступил с докладом о проекте республиканского бюджета на 2024-2026 годы на заседании правительства, передаёт BaigeNews.kz.

Министр сообщил, что законопроект разработан в соответствии с бюджетным кодексом на основании прогноза социально-экономического развития страны до 2028 года.

"Параметры бюджета соответствуют установленным бюджетным законодательством правилам по гарантированному трансферту, темпу роста расходов и дефициту бюджета. Так, поступления на 2024 год прогнозируются на уровне 20,4 трлн. тенге (2025 год – 20,1 трлн. тенге, 2026 год – 21,2 трлн. тенге). В следующем году из Национального фонда будут привлечены трансферты в объеме 3,6 трлн. тенге (в 2023 году – 4 трлн. тенге)", - сказал Жамаубаев.

По словам министра, данные средства будут направлены на реализацию социально-значимых и важных инфраструктурных проектов. Это: модернизация автомобильных дорог, сетей тепло-, газо- и водоснабжения, инженерных сетей, а также строительство ряда социальных объектов в рамках Национальных проектов "Комфортная школа" и "Модернизация сельского здравоохранения".

"Дефицит бюджета в 2024 году прогнозируется на уровне 2,6 процента к ВВП со снижением к 2026 году до 2,3 процента к ВВП. Расходы бюджета на 2024 год с учетом доходов и дефицита планируются с увеличением на 1,5 трлн. тенге по отношению к 2023 году и составят порядка 24 трлн. тенге. Основная доля расходов бюджета приходится на социальную сферу и составляет 41% от общих расходов бюджета. В 2024 году расходы социальной сферы прогнозируются с увеличением на 1,4 трлн. тенге по отношению к 2023 году, достигнув 9,9 трлн. тенге", - отметил Жамаубаев.

Основными факторами роста расходов министр назвал:

- индексация социальных выплат: пенсии, пособии, стипендии;

- приостановление пенсионного возраста для женщин на уровне 61 года;

- увеличение периода по уходу за ребенком до 1,5 лет;

- увеличение количества грантов и размера стипендий;

- увеличение оплаты труда гражданских служащих, педагогов дошкольного обучения и воспитания;

- увеличение охвата населения медицинской помощью в рамках ГОБМП и ОСМС с учетом роста численности населения и количества больных.

Также Жамаубаев добавил, что на поддержку развития реального сектора экономики на 2024 год предусмотрено 2,8 трлн. тенге. Расходы силовых структур планируются в объеме 2,6 трлн. тенге. Общегосударственные расходы бюджета в 2024 году составят 7,8 трлн. тенге.