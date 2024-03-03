Расчленила тело мужа и бросила в бочку: женщине вынесли приговор в Туркестанской области
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34-летнюю Кундыз Молдабекову признали виновной в убийстве и мошенничестве. По данным специализированного межрайонного суда Туркестанской области, она с особой жестокостью убила своего мужа. Вину подсудимая признала, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на OTYRAR.
"Ей назначается наказание в виде лишение свободы на срок до 15 лет. ОсуждЁнная Молдабекова будет отбывать наказание в учреждение средней безопасности", — огласил приговор судья специализированного межрайонного уголовного суда Туркестанской области Сакен Тургунбаев.
По версии следствия, скандал между супругами разгорелся в августе прошлого года. В ходе семейной ссоры, осужденная нанесла несколько ножевых ранений и несколько раз ударила его по голове камнем.
Чтобы скрыть следы преступления, женщина расчленила тело супруга, сложила в бочку и бросила в реку Келес. После чудовищного убийства, Кундыз Молдбаекова продала автомобиль покойного за 2 млн 300 тысяч тенге. Преступление вскрылось, когда соседи забили тревогу.
Мать осужденной говорит, что ее дочь пошла на преступление из-за 14-ти лет домашнего насилия. Тиллайым Молдабекова рассказывает, что в тот злополучный день, супруг приказал Кундыз наложить на себя руки.
"Моя дочь мечтала стать артисткой, она хорошо поет, но не получилось. Поэтому она начала вести ТикТок. Муж узнал об этом и стал в тот день кричать, мол, как тебе не стыдно вести социальные сети. Потом он начал ей приказывать вонзить в себя нож, моя дочь, конечно же, отказалась. Тогда завязалась драка и Кундыз случайно вонзила в него нож. Моя дочь очень добрая, она пошла на это в целях самообороны. Она в детстве приносила с улицы животных, подкармливала их. Она даже могла сама не поесть, но обязательно кормила их. На ее теле очень много ранений, он бил постоянно", — рассказала Тиллайым Молдабекова.
Кундыз Молдабекова — единственная дочь в семье. Мать осужденной имеет инвалидность по зрению, а у отца проблемы со слухом. Последнему сейчас очень жаль детей, которые получили серьезную психологическую травму, с ними несколько месяцев работали специалисты.
Вывели осужденную из-зала суда под конвоем. Она даже не успела попрощаться со своими родителями.
Пострадавшей стороны на последнем судебном заседании не было. Возможно, осужденная будет обжаловать приговор. На это у неё есть две недели.
Трое маленьких детей сейчас живут с бабушкой и дедушкой со стороны матери. Если представители ювенального суда назначат их опекунами, то дети останутся в доме родителей осужденной.
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