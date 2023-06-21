Расчлененные, голодные и умирающие от жажды: отлов в Шымкенте похож на ад

Фото: предоставлено волонтерами.

Шымкентский отлов, который работает под надзором городского акимата, вновь оказался в центре скандала. Волонтеры запечатлели на видео условия содержания пойманных бродячих кошек и собак. На кадрах — расчлененные животные, горы трупов умерших кошек и несколько мертвых собак. Все они лежат совсем рядом с еле живыми другими животными. Воды в мисках нет, а корм, который насыпали котятам, они не едят, а используют как туалет. Корреспондент BaigeNews.kz выслушал волонтеров, которые пытаются спасти изможденных животных.

Волонтеры говорят, такую картину они застали, когда всего один день не приехали в пункт временного содержания животных. Зоозащитники, несмотря на загруженность в своем приюте, приезжают в государственный ежедневно, чтобы накормить и напоить животных.

По совам волонтеров, сотрудники, которые получают за это заработную плату, не кормят и не поят животных, и те, просто умирают от жары, не говоря уже про инфекции. По подсчетам волонтеров погибли 39 котят, одна взрослая кошка и 4 щенка, количество погибших взрослых собак посчитать не удалось.

"По их словам это инфекция, они говорят, что они все больные. Но мы сюда ездим каждый день на протяжении четырех месяцев и мы не заражаемся, никаких инфекций не наблюдаем. Тут полная антисанитария, они не убираются. Нет разграничения для больных и здоровых животных, им не оказываемся медицинская помощь. Нет еды и воды, если без еды животное может прожить три дня еще как-то, то без воды они за сутки погибают, это критично, особенно для кошек. Мы приезжаем и практически каждый день выпрашиваем у них воду. То у них насос не работает, то мощности не хватает, то в колодце вода закончилась. Но у них подземный источник, вода там не может закончиться. Иногда они дают нам зеленую воду, это приводит к кишечной инфекции, и животные умирают", - рассказывает волонтер Эмилия Ускенова.

По словам волонтеров, местные власти проводят проверки только "для галочки". Перед их приездом убирается территория, насыпается корм, который животные не едят, набирается вода в высохшие миски. Такая картина в питомнике несколько лет подряд.

"Обещают, что нам будет доступ, что мы сможем делать общественный контроль, и теперь элементарно запрещают заходить на территорию. Нам сегодня сказали, что аким приедет с проверкой, но он не приехал. В 10 часов только приехали работники и началось движение, уборка, якобы приехал ветеринар, который не обработал раненых собак, которых мы ежедневно обрабатываем, не зашел к котятам и не обрабатывал им глаза, то что мы сейчас делаем ежедневно. Он даже элементарно не знает, как лечить раны. Лекарств у него не было, на лицо полная некомпетентность всех работников и ветеринара. Он просто приехал, составил акт и написал сколько животных погибло", - говорит волонтер.

По словам руководителя управления сельского хозяйства и ветеринарии, Абунасыра Джанбатырова, в Шымкенте создана специальная комиссия, которая займется расследованием дела, они должны выяснить, почему животные погибли. На вопрос, почему тела некоторых животных были, буквально, разорваны, чиновник ответить не смог. По его словам из пункта временного содержания животных, уволили четверых сотрудников из шести. В отношении них проводится расследование. Что будет с руководителем "адского" приюта, неизвестно.

"В пункте временного содержания животных есть один ветеринарный врач. Сейчас набираем сотрудников, которые бы ухаживали и хорошо относились к животным. На счет корма, после замечаний волонтеров, мы обратились к поставщику и нам заменили корм, он соответствует всем техническим параметрам, которые мы заявили. Они едят, но я не знаю, в каких случаях они не едят. Точные данные я не могу сказать, что за корм", - говорит Абунасыр Джанбатыров.

Самое страшное, говорят волонтеры, что пункт временного содержания животных закрыли на 10-дневный карантин. Волонтеры боятся, что за это время животные, оставшиеся в живых, погибнут от голода и жажды.

"Мы взяли пробы и забрали на анализы. Если будут нормальные анализы, то мы будем запускать волонтеров, мы рады что они нам помогают с кормом и с другими с остальным", - говорит руководитель управления ветеринарии и сельского хозяйства города Шымкента.

При этом в акимате отмечают, в Шымкенте активно проводится стерилизация и кастрация животных, чтобы сократить популяцию на улицах мегаполиса. Вот только волонтеры говорят обратное, тендер на стерилизацию выиграла строительная компания, у которой нет опыта работы в этой сфере, а ветеринар, который проводил операцию, был некомпетентен.

"Я была на первой кастрации. Там был ветеринар, который не имел опыта работы на домашних животных. Он хотел на легком снотворном, седативном, начинать операцию. Пока я не начала поднимать шум, чтобы был наркоз, они не сделали. Потому что это больно, собака живое существо. При этом они не взвесили животное, у них все дозировки были на глаз. Кастрацию проводили в полной антисанитарии, стол был грязный. Мы скинули видео ветеринарам, они были в шоке. Сейчас все работают уже по другим нормам и стандартам", - говорит Эмилия Ускенова.

По словам представителей ассоциации по защите животных, подобное творятся по всей стране. Менять нужно не только систему подхода к работе пунктов временного содержания бездомных животных, но и законы.

"Закон у нас очень мягкий, я сталкиваюсь с тем, что отношение многих даже правоохранителей такое что, ой, это же животное и что человеку "сидеть" теперь из-за него. Но мы должны помнить, что статья жестокое обращения с животными, еще в советском законодательстве относилась к разделу преступлений против общественной нравственности. Объектом этого преступления является не само животное, а нравственность, животное выступает предметом, самое главное тут это жестокость. И в данном случае она направлена на животное. Это страшно и никто не застрахован от того что завтра на месте этого животного может оказаться человек", - рассказала Лилия Сарсенова, глава национальной ассоциации по защите животных INUCOBO.

Поэтому и в пунктах временного содержания должны быть хорошие условия, которые не нарушают закон. К жестокому обращению с животными можно отнести и те случаи, когда их не кормят, не дают воду и не оказывают необходимую медицинскую помощь.

"В законе об ответственном обращении с животными и в правилах по содержанию животных в отловах, приютах, гостиницах и других местах, руководство несет ответственность. Если были нарушены санитарно-ветеринарные нормы, то действуют эти нормы. Если гибель животного произошла, то я считаю это уже жестокое обращение. Но по закону к жестокому обращению с животными относится и неоказание ветеринарной помощи. Даже эвтаназию должен проводить ветеринарный врач, в отдельном кабинете не на глазах у других животных. Но у нас практически по всему Казахстану проводят эвтаназию в отловах. В шымкентском приюте животные умерли от голода или от чего-то другого, может ослабли, но им не оказывается помощь. Они содержатся все вместе, больные и здоровые, здоровые заражаются от больных", - рассказала Лилия Сарсенова.

По словам зоозащитницы, сотрудники отловов чувствуют себя безнаказанными, и за закрытыми воротами творят все что хотят. Так, один сотрудник отлова в Акмолинской области продавал собачье мясо. Мужчина ловил животных, убивал, разделывал их и продавал это мясо ресторанам. За это по нынешней статье ему предусмотрено всего лишь наказание до года, а то и меньше, если выяснится, что есть смягчающие обстоятельства.

"Санкция неадекватна, она не соответствует масштабу преступления. Почти все пункты содержания животных не отвечают правилам содержания. Я как юрист принимаю участие в судебном заседании против приюта, это частный приют, его содержит женщина, которая приютила бездомных животных и ей никто не помогает, только люди, которые отправляют средства или привозят корм. У нее возможности нет как у государства, и то к ней предъявили высокие требования, которые не соблюдаются ни в одном пункте временного содержания, даже в Астане. В столице построен красивый приют и только заселяют собак, там есть вольеры и это единственный государственный приют который построил большие вольеры", - говорит зоозащитница.

По словам зоозащитников, деньги на содержание животных выделяются большие. Но куда они идут неизвестно. В некоторых городах, также как Шымкент, животных содержат в небольших сараях, "загонах", нет отдельных клеток. По словам зоозащитницы, в развитых странах, такие пункты временного содержания животных чаще всего находятся на балансе зоозащитников, которые действительно любят животных и ухаживают за ними.

"По мировому опыту, приюты содержат зоозащитные организации. Отловом может заниматься государство, но содержание и все остальное этим уже занимаются зоозащитники, мы сейчас ведем переговоры с Астаной, чтобы в доверительное управлением дали волонтерам, но пока не движется ничего с места. Нам говорят, что какие-то бюрократические процедуры выполняются, но мне кажется это все гораздо быстрее можно сделать, ведь сейчас животные страдают", - говорит Сарсенова.

Ежегодно на отлов и содержание бездомных животных выделяются многомиллионные средства, которые, иногда, идут не по назначению. А между тем бродячих животных в Казахстане становится все больше. Невозможно подсчитать их точное количество, но каждый год их популяция лишь увеличивается.