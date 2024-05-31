"Раньше был остаточный принцип"- главный тренер женской сборной о развитии футбола

Главный тренер женской сборной Казахстана по футболу Мадияр Кембилов в интервью корреспонденту BaigeNews.kz рассказал о развитии женского футбола в Казахстане. Команда проведет матчи против сборной Армении в рамках отборочного раунда Евро 2024.

По его словам, подготовка проходит в плановом режиме. Он отметил, что матч на выезде будет сложнее, но в целом команда была хорошо подготовлена к двум играм.

"Наши девочки играют от первой и до последней минуты, какой бы счет не был. Мы проигрываем или выигрываем они все равно выкладываются на сто процентов. Игроки сборной Армении они в основном играют в России и есть игроки, которые играют в Эстонии и США. Легионеры есть американки, которые играют за сборную Армении, но я думаю на это не надо акцентировать внимание. Нужно выполнять наш план на игру. Выдерживать всю нашу подготовку", - сказал главный тренер.

Учебно-тренировочные сборы команда проводит в Алматы. Мадияр Кембилов отмечает, что в последнее время уровень подготовки сборной повысился. На это повлияло и то, что Казахстанская федерация футбола значительно лучше стала уделять внимание развитию женского футбола, считает тренер.

"Хорошо, что федерация сейчас взялась за женский футбол. Всячески поддерживает. Раньше был остаточный принцип (по отношению к женскому футболу-прим.редакцией). Сейчас все меняется в лучшую сторону. Все условия создаются. Учебно-тренировочные сборы мы проходим в Алматы на базе "Кайрата". Девочки все довольны.

Раньше, кто был в сборной, жаловались, что питание и проживание (при сборах -прим.редакцией) были не очень", - сказал главный тренер.

Мадияр Кембилов считает, что развитию женского футбола должно способствовать формирование профессионального клуба, в котором выступали бы члены сборной. По его мнению, это дало бы результат для национальной команды. Молодые игроки могли бы повысить свой уровень взаимодействия между собой.

Этот клуб мог бы стать базовым, как, например, в хоккее ХК "Барыс".