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Ранняя весна вызвала потоп в Петропавловске
Из-за раннего прихода весны дворы многоэтажек областного центра оказались в воде. Проезжие улицы перемыты талыми водами. В частном секторе картина ещё печальнее. Горожане встревожены резким таянием снега и уповают на оперативность местных коммунальных служб, пишет корреспондент BaigeNews.kz.
Около трёхсот заявок на откачивание воды из подтопленных участков города поступило в ситуационный центр iKomek. Оказались во власти стихии сразу пять частных домов областного центра. Вода зашла в дом и семьи Луценко.
"Мы сюда недавно переехали, года два живем. Но прошлой весной так не топило. Как заметили, что вода заходит в дом, сразу позвонили в коммунальные службы. Электричество отключено, даже кушать приготовить и чай согреть не можем", - объяснила хозяйка дома в Рабочем поселке Людмила Луценко.
Сегодня воду из её двора откачают коммунальные службы. Жители частного сектора в последние дни все силы бросили на пробивание ручейков.
"В том году мы, можно сказать, отдыхали. Не было столько воды, снег сошёл как-то даже незаметно. В этом году мы уже готовились, потому что всю зиму снега практически не было. Основной объём выпал в феврале-марте. Земля мёрзлая, всё разом тает, куда ей уходить. Надеемся, что городские власти помогут", - делится житель микрорайона Солнечный Николай Быстров.
Мало кто из горожан в последние дни не выкладывали в социальные сети свои возмущения и претензии наступившей весне. Прихода тёплых деньков ждали все, но не с такими последствиями. Город утопает в воде. Автолюбителей и пешеходов объединяет один страх: они опасаются скрытых под огромными лужами ям.
"Сегодня первый учебный день после весенних каникул. Вот пришлось ребенка в школу самим вести. Хоть недалеко до школы, но ведь пока дойдет и упасть может, и машины летают, обрызгивают. У нас двор весь день в тени стоит, поэтому эти лужи так и будут стоять, пока не откачают. Сегодня звонили в акимат, просили помочь. Мы, конечно, рады весне. Но это ужас", - говорит горожанка Алина.
По словам властей, ситуацию усугубили сами горожане, сбрасывая в канавы и ливневки отходы жизнедеятельности, золу и прочий мусор.
"С 25-го числа в городе было откачено 46 тысяч кубометров воды. Работы по откачке воды и отогрева ливневых канализаций ведутся в круглосуточном режиме. Снег вывозили из частного сектора, упор сделали на особо подтопляемые микрорайоны. Но 15 марта выпало превышающую в два раза больше декадной нормы осадков, поэтому пришлось технику перебросить на центральные улицы города, чтобы прочистить их для передвижения авто", - прокомментировала ситуацию пресс-секретарь акима Петропавловска Эльмира Садвакасова.
Синоптики отмечают, что регион находится под влиянием высокого атмосферного давления, поэтому весна оказалась ранней, а погода ясной и теплой. Согласно их данным, весна опередила себя дней на десять.
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