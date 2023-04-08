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Раковую опухоль весом 15 килограммов удалили у жителя Атырау
Сложную операцию проведели врачи-онкологи совместно с сосудистыми хирургами областного кардиоцентра в Атырау. У 59-летнего мужчины была удалена злокачественная опухоль весом 15 килограммов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на AtyrauPress.
По словам директора онкологического диспансера Атырауской области Эльмиры Сапаровой, со дня проведения операции прошло 10 суток.
Сейчас мужчина в стабильно тяжёлом состоянии. Соответствующее лечение получает.
"У пациента саркома забрюшинного отдела была диагностирована два года назад. Во время операции была удалена большая опухоль весом 15 килограммов путем резекции наружной подвздошной артерии и нижней трети мочеточника слева путем наложения анастомозов. Эту сложную операцию провели заведующий хирургическим отделением Максат Шамшенов и сосудистый хирург Атырауского областного кардиоцентра Ерлан Мадешев", — сообщила она.
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