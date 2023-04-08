Раковую опухоль весом 15 килограммов удалили у жителя Атырау

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Сложную операцию проведели врачи-онкологи совместно с сосудистыми хирургами областного кардиоцентра в Атырау. У 59-летнего мужчины была удалена злокачественная опухоль весом 15 килограммов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на AtyrauPress.

По словам директора онкологического диспансера Атырауской области Эльмиры Сапаровой, со дня проведения операции прошло 10 суток.

Сейчас мужчина в стабильно тяжёлом состоянии. Соответствующее лечение получает.