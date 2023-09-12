Ракишев пообещал солидные премиальные призёрам Азиатских игр в Ханчжоу

Глава Казахстанской федерации бокса Кенес Ракишев выплатит солидные призовые медалистам Азиатских игр, передаёт BaigeNews.kz.

Национальная женская сборная Казахстана по боксу под руководством главного тренера Шамиля Сафиулина одной из первых отправилась в Китай. В преддверии летних Азиатских игр в Ханчжоу спортсмены проведут заключительный сбор с соперниками из Таджикистана и местными атлетами.

Президент Казахстанской федерации бокса Кенес Ракишев в аэропорту Алматы дал напутствия своим подопечным. По его словам, главная цель – это, демонстрация казахского бокса в лучшем его исполнении и завоевание медалей и лицензий на Олимпийские игры в Париж-2024.

Также стало известно, что традиция финансового поощрения из личных средств главы КФБ будет продолжена. За золотую медаль боксёры получат по 50 тысяч долларов, за серебряную – 30 тысяч, за бронзовую – 10 тысяч.

Честь страны на китайском ринге будут защищать:

50 кг. Назым Кызайбай

54 кг. Жайна Шекербекова

57 кг. Карина Ибрагимова

60 кг. Римма Волосенко

66 кг. Наталья Богданова

75 кг. Валентина Хальзова

XIX летние Азиатские игры состоятся с 23 сентября по 8 октября в Ханчжоу. Сборную Казахстана по 33 видам спорта представят более 500 атлетов. Впервые в истории на этих играх будут разыграны олимпийские лицензии.