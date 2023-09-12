Ракишев пообещал солидные премиальные призёрам Азиатских игр в Ханчжоу
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Глава Казахстанской федерации бокса Кенес Ракишев выплатит солидные призовые медалистам Азиатских игр, передаёт BaigeNews.kz.
Национальная женская сборная Казахстана по боксу под руководством главного тренера Шамиля Сафиулина одной из первых отправилась в Китай. В преддверии летних Азиатских игр в Ханчжоу спортсмены проведут заключительный сбор с соперниками из Таджикистана и местными атлетами.
Президент Казахстанской федерации бокса Кенес Ракишев в аэропорту Алматы дал напутствия своим подопечным. По его словам, главная цель – это, демонстрация казахского бокса в лучшем его исполнении и завоевание медалей и лицензий на Олимпийские игры в Париж-2024.
Также стало известно, что традиция финансового поощрения из личных средств главы КФБ будет продолжена. За золотую медаль боксёры получат по 50 тысяч долларов, за серебряную – 30 тысяч, за бронзовую – 10 тысяч.
Честь страны на китайском ринге будут защищать:
50 кг. Назым Кызайбай
54 кг. Жайна Шекербекова
57 кг. Карина Ибрагимова
60 кг. Римма Волосенко
66 кг. Наталья Богданова
75 кг. Валентина Хальзова
XIX летние Азиатские игры состоятся с 23 сентября по 8 октября в Ханчжоу. Сборную Казахстана по 33 видам спорта представят более 500 атлетов. Впервые в истории на этих играх будут разыграны олимпийские лицензии.
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