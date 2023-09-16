Радикальную религиозную ячейку нейтрализовали в Актобе
Сегодня, 12:41
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Сегодня, 12:41Сегодня, 12:41
111Фото: КНБ РК
В Актобе КНБ совместно с полицией нейтрализовали радикальную религиозную ячейку, передаёт BaigeNews.kz.
"По подозрению в пропаганде терроризма задержаны два гражданина Казахстана. По местам их проживания изъяты экстремистская литература и другие вещественные доказательства.Материалы зарегистрированы в Едином реестре досудебных расследований по части 2 статьи 256 Уголовного кодекса", — сообщили в пресс-сдужбе КНБ РК.
Подробностей в ведомстве не сообщили, уточнив, что иИная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса не подлежит разглашению.
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