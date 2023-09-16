Радикальную религиозную ячейку нейтрализовали в Актобе

В Актобе КНБ совместно с полицией нейтрализовали радикальную религиозную ячейку, передаёт BaigeNews.kz.

"По подозрению в пропаганде терроризма задержаны два гражданина Казахстана. По местам их проживания изъяты экстремистская литература и другие вещественные доказательства.Материалы зарегистрированы в Едином реестре досудебных расследований по части 2 статьи 256 Уголовного кодекса", — сообщили в пресс-сдужбе КНБ РК.

Подробностей в ведомстве не сообщили, уточнив, что иИная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса не подлежит разглашению.