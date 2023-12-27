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Его предупреждали не раз: 18-летнего жителя ВКО задержали сотрудники КНБ

Сегодня, 15:05
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КНБ РК Сегодня, 15:05
Сегодня, 15:05
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Фото: КНБ РК

Сотрудники Комитета национальной безопасности задержали 18-летнего жителя Восточно-Казахстанской области по подозрению в пропаганде терроризма, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в Комитете национальной безопасности, в ходе следствия по месту жительства у 18-летнего жителя Восточно-Казахстанской области изъята религиозная литература.

Отмечается, что проводится досудебное расследование по части 2 статьи 256 Уголовного кодекса РК.

"Ранее задержанный неоднократно предупреждался о недопустимости противоправных действий, могущих привести к его уголовному преследованию.

Ему объявлялось официальное предостережение. Несмотря на превентивные меры, он продолжил преступную деятельность", - сообщили в КНБ.

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