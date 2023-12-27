Его предупреждали не раз: 18-летнего жителя ВКО задержали сотрудники КНБ

Сотрудники Комитета национальной безопасности задержали 18-летнего жителя Восточно-Казахстанской области по подозрению в пропаганде терроризма, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в Комитете национальной безопасности, в ходе следствия по месту жительства у 18-летнего жителя Восточно-Казахстанской области изъята религиозная литература.

Отмечается, что проводится досудебное расследование по части 2 статьи 256 Уголовного кодекса РК.