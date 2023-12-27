Его предупреждали не раз: 18-летнего жителя ВКО задержали сотрудники КНБ
Сегодня, 15:05
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Сегодня, 15:05Сегодня, 15:05
135Фото: КНБ РК
Сотрудники Комитета национальной безопасности задержали 18-летнего жителя Восточно-Казахстанской области по подозрению в пропаганде терроризма, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в Комитете национальной безопасности, в ходе следствия по месту жительства у 18-летнего жителя Восточно-Казахстанской области изъята религиозная литература.
Отмечается, что проводится досудебное расследование по части 2 статьи 256 Уголовного кодекса РК.
"Ранее задержанный неоднократно предупреждался о недопустимости противоправных действий, могущих привести к его уголовному преследованию.
Ему объявлялось официальное предостережение. Несмотря на превентивные меры, он продолжил преступную деятельность", - сообщили в КНБ.
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