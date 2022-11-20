"Рад, что среди кандидатов есть женщины" - наблюдатель из Великобритании о выборах

Фото: Baigenews.kz/Арман Мухатов

Старший политический советник Палаты общин Парламента Великобритании Реза Табризи прокомментировал проведение выборов в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

В качестве наблюдателя Табризи приехал в Казахстан второй раз. В 2019 году он присутствовал во время проведения президентских выборов.

"Пока очень рано комментировать выборы, я посетил три участка. Там всё проходит хорошо. Рад видеть их прозрачность. Все понимают её важность. И это очень хорошее начало для молодых людей, которые могут принимать участие в будущем Казахстана".

Он отметил, что на избирательных участках для людей с ограниченными возможностями также созданы все условия.

"Это заслуживает похвалы, потому что людям с ограниченными возможностями тяжело добираться по такой погоде. И в целом люди приходят с хорошим настроением. Надеюсь, что всё так продолжится до конца дня. Президент Токаев пообещал, что эти выборы будут прозрачными. И мы ожидаем, что они будут такими. Пока всё выглядит многообещающим. Эти выборы отличаются от выборов 2019 года. Я встретился с кандидатами тогда и в этот раз. Я очень рад, что в этом году есть кандидаты женщины".

Напомним, что выступая с ежегодным Посланием 1 сентября Касым-Жомарт Токаев предложил осенью провести внеочередные президентские выборы. 21 сентября был подписан Указ о назначении внеочередных выборов Президента на 20 ноября этого года.