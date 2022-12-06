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  • Работы будут вести всю ночь - Крук о восстановлении теплоснабжения в Экибастузе
t.me/KZgovernment Сегодня, 22:26
195
Сегодня, 22:26
195
Фото: t.me/KZgovernment

Работы будут вести всю ночь - Крук о восстановлении теплоснабжения в Экибастузе

И.О Олег Круг по ситуации в Экибастузе 

Временно исполняющий обязанности акима Павлодарской области Олег Крук на спецбрифинге рассказал о том, какие работы осталось провести, чтобы все жители Экибастуза получили тепло, передаёт BaigeNews.kz.

"В Экибастузе минус 23 градуса. В 18:15 мы завершили установку батарей и монтаж стояков в ЖК на Сатпаева, 8. Это шесть корпусов, 20 подъездов. Полностью на весь дом подано отопление, идут наладочные работы. Продолжаются работы на улице Машхур Жусупа, 52. В этом 20-подъездном ЖК запущено 14 подъездов, в остальных ведутся такие же работы. Они будут вестись всю ночь, планируем завершить к восьми утра завтра", - сказал Крук.

Врио акима объяснил, почему в двух ЖК так долго не могут устранить проблемы.

"Здесь батареи были полностью разморожены. Вода осталась в стояках и батареях, в связи с этим практически на всех этажах, во всех квартирах мы меняли стояки и батареи", - уточнил Крук.

По его словам, продолжается активная работа по восстановлению водоснабжения. Из 28 жилых домов в восьми сделали подключение, разморозили водопровод. 

"Ранее мы не могли заниматься такими работами массово, так как в таких домах не было тепла", - заключил аким.

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#Экибастуз #отопление
BaigeNews.kz
Сегодня, 22:26
195
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