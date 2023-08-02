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Работу трёх игорных заведений приостановили в Конаеве

Сегодня, 17:06
58
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пресс-служба МКС РК Сегодня, 17:06
58
Сегодня, 17:06
58
Фото: пресс-служба МКС РК

Владельцы трёх игорных заведений в Конаеве признаны виновными в нарушении законодательства, лицензии приостановлены, передаёт BaigeNews.kz.

Комитетом индустрии туризма МКС РК проведены внеплановые проверки четырёх казино.

"В отношении трёх субъектов бизнеса возбуждены административные материалы по части 3 статьи 445 Кодекса РК "Об административных правонарушениях". Владельцы залов игровых автоматов не соблюдали требования по проценту выигрыша, технологически заложенного в автоматы. Согласно Закону "Об игорном бизнесе", он должен составлять не менее 95 процентов", - сообщили в ведомстве. 

Постановлениями специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Қонаева и постановлениями Алматинского областного суда (апелляционная инстанция) все три субъекта признаны виновными в совершении правонарушений. На них наложены административные штрафы в размере 300 МРП на каждого с приостановлением лицензии.

"Были возбуждены семь административных дел, наложено шест штрафов, а владелец одного зала игровых автоматов был лишён лицензии. Кроме того, чтобы усилить ответственность за нарушение закона, при непосредственном участии министерства культуры и спорта разработаны три законопроекта, предусматривающие 62 поправки в законодательство в сфере игорного бизнеса, лотереи и лотерейной деятельности", – сообщил председатель Комитета индустрии туризма МКС РК Дастан Рыспеков.

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