Работу нескольких МФО приостановили в Алматы

Основанием явилось невыполнение письменного предписания уполномоченного органа.

"Приостановление действия лицензии влечёт запрет на заключение МФО новых договоров о предоставлении микрокредита, в том числе на продление срока действия действующих договоров о предоставлении микрокредита и их изменение, предусматривающее увеличение обязательств и ответственности микрофинансовой организации, а также обязательств и ответственности заемщика. Микрофинансовая организация, действие лицензии на осуществление деятельности которой приостановлено, обязана выполнить принятые на себя обязательства по ранее заключённым договорам о предоставлении микрокредита", - пояснили в Агентстве.