Работу нескольких МФО приостановили в Алматы
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Действия лицензий на осуществление микрофинансовой деятельности приостановили у пяти МФО в Алматы. Об этом сообщили в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка, передаёт BaigeNews.kz.
"В соответствии с приказами начальника Управления региональных представителей Агентства в Алматы приостановлено сроком на три месяца действие лицензий на осуществление микрофинансовой деятельности ТОО "МФО "Hava Finance", ТОО "МФО "POS Credit", ТОО "МФО "SF Offline", ТОО "МФО "Салем Кредит", ТОО "МФО "Express Аванс", - сказано в сообщении.
Основанием явилось невыполнение письменного предписания уполномоченного органа.
"Приостановление действия лицензии влечёт запрет на заключение МФО новых договоров о предоставлении микрокредита, в том числе на продление срока действия действующих договоров о предоставлении микрокредита и их изменение, предусматривающее увеличение обязательств и ответственности микрофинансовой организации, а также обязательств и ответственности заемщика. Микрофинансовая организация, действие лицензии на осуществление деятельности которой приостановлено, обязана выполнить принятые на себя обязательства по ранее заключённым договорам о предоставлении микрокредита", - пояснили в Агентстве.
Клиенты, имеющие неисполненные обязательства по договорам о предоставлении микрокредита, несут ответственность за нарушение исполнения обязательства перед МФО.