Работу асфальтобетонных заводов проинспектируют в Казахстане

Специалисты "КаздорНИИ" приступили к инспектированию казахстанских асфальтобетонных заводов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство транспорта Республики Казахстан.

Как отметили в Минтрансе, специалисты Казахстанского дорожного научно-исследовательского института планируют провести инспекцию каждого завода и проверить их на соответствие стандартам качества и нормативам.

Специалисты проверят готовность заводов к новому строительному сезону, к качественному производству асфальтобетонных смесей, а также проконтролируют работу лабораторий, где проводят испытания материалов.

"Все результаты инспекций будут доступны в Единой базе дорожно-строительных материалов (rcmbase.kz), созданной при поддержке Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта РК. Здесь будут представлены данные о местоположении, владельце, технических характеристиках, участии в проектах, наличии лабораторий, состоянии сит, весовых дозаторов и соблюдении мер по экологической безопасности асфальтобетонных заводов", - сообщили в министерстве.

Сообщается также, что сейчас специалисты обследуют асфальтобетонные заводы Жамбылской области.

В ведомстве отметили, что всего в Казахстане более 300 асфальтобетонных заводов.