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Лента новостей

pixabay.com Сегодня, 09:28
87
Сегодня, 09:28
87
Фото: pixabay.com

Работодатели задолжали казахстанцам 1,5 млрд тенге

Задолженность по заработной плате в Казахстане в январе составила более 1,5 миллиарда тенге. Об этом сообщает министерство труда и социальной защиты населения РК (МТСЗН), передаёт BaigeNews.kz.

"По состоянию на 1 февраля текущего года государственными инспекторами труда на 95 предприятиях республики выявлена задолженность по заработной плате перед 8 200 работниками на сумму более 1,5 миллиарда тенге. Руководителям данных предприятий было выдано 24 предписания обязательных для исполнения и наложено штрафов на сумму более 3,8 миллиона тенге", — говорится в сообщении.

В результате принятых мер, в том числе установления жёстких графиков и сроков погашения задолженности по заработной плате, защищены права более 6,2 тысячи работников. Им выплачено 948 миллионов тенге.

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#статистика #зарплаты #задолженность #Минтруда
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:28
87
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