С 1 января работодатели начнут делать пенсионные взносы своим сотрудникам

С 1 января 2024 года начнётся поэтапное введение обязательных пенсионных взносов работодателей за счёт собственных средств в пользу своих работников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

Как сообщает ведомство, в следующем году работодатели будут отчислять 1,5%, а у 2028 году взносы увеличатся до 5%.

"Данная мера направлена на поддержку молодого поколения казахстанцев, размеры пенсий которых будут напрямую зависеть от их пенсионных отчислений. Их пенсия будет складываться из трех компонентов: базовой пенсии от государства, накопительной – за счёт своих отчислений в Единый накопительный пенсионный фонд и условно-накопительной – за счет взносов работодателей", - отметили в министерстве.

В ведомстве также отметили, что введение ОПВР особенно актуально для граждан, которые не имеют солидарного стажа (до 1998 года), либо чей стаж в солидарной системе незначителен.