  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Работников КТЖ подозревают в хищении материалов для ремонта путей
pixabay.com Сегодня, 10:02
138
Сегодня, 10:02
138
Фото: pixabay.com

Работников КТЖ подозревают в хищении материалов для ремонта путей

Преступная группа в течение двух лет занималась хищением материалов, предназначенных для улучшения состояния железнодорожных путей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Главной транспортной прокуратуры.

По версии следствия, похищенные подкладки, шпалы, рельсы и другие товары списывались путем внесения фиктивных сведений об их установке на верхних строениях дорожного полотна взамен непригодных либо имеющих определенные дефекты.

"В преступную группу были вовлечены 17 действующих и бывших работников Карагандинского отделения АО "НК "КТЖ". Им покровительствовал сотрудник полиции", - говорится в сообщении.

К слову, предварительный ущерб заявлен на сумму свыше 127 миллионов тенге, это порядка 800 тонн материалов верхнего строения железнодорожных путей.    

"На сегодня установлены скупщики и местонахождение большинства похищенных товаров, а также грузовые автотранспортные средства, на которых их перевозили. С санкции суда в следственный изолятор водворены начальник участка Жанааркинской дистанции пути и его заместитель, а также начальник линейного отделения полиции", - добавили в прокуратуре.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 10:02
138
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх