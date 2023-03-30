Работников КТЖ подозревают в хищении материалов для ремонта путей

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Преступная группа в течение двух лет занималась хищением материалов, предназначенных для улучшения состояния железнодорожных путей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Главной транспортной прокуратуры.

По версии следствия, похищенные подкладки, шпалы, рельсы и другие товары списывались путем внесения фиктивных сведений об их установке на верхних строениях дорожного полотна взамен непригодных либо имеющих определенные дефекты.

"В преступную группу были вовлечены 17 действующих и бывших работников Карагандинского отделения АО "НК "КТЖ". Им покровительствовал сотрудник полиции", - говорится в сообщении.

К слову, предварительный ущерб заявлен на сумму свыше 127 миллионов тенге, это порядка 800 тонн материалов верхнего строения железнодорожных путей.