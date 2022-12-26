Работники University Medical Center брали взятки за предоставление квоты детям

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Агентство по противодействию коррупции на основании обращения Уполномоченного по правам ребёнка Аружан Саин провело досудебное расследование по фактам получения незаконного денежного вознаграждения работниками Национального центра детской реабилитации Корпоративного фонда University Medical Center, передает BaigeNews.kz. Борцы с коррупцией установили, что одна из сотрудниц НЦДР получала от родителей детей с ограниченными возможностями денежные средства от 60 до 100 тысяч тенге за предоставление квоты на реабилитационное лечение детей.

По результатам расследования действовавшая на протяжении нескольких лет мошенническая схема пресечена, причинённый ущерб родителям полностью возмещён, сообщили в Антикоре.

"Наряду с этим в ходе следствия выявлены ряд проблем по вопросам оказания реабилитационного лечения детей. К примеру, отсутствовало единообразное распределение квот в регионах, с родителями не проводили разъяснительную работу, отсутствовала прозрачная и общедоступная очередность, а также не хватало подобных республиканских центров в стране. В этой связи, Антикор и Минздрав с участием Аружан Саин, руководители территориальных управлений здравоохранения и Корпоративного фонда University Medical Center, а также НЦДР рассмотрели представление", - говорится в сообщении.

В результате в министерстве здравоохранения РК решили создать комиссию в регионах по распределению квот в республиканские центры. Помимо этого, в ближайшее время запустят общедоступную электронную очередь лиц, нуждающихся в реабилитационном лечении. Эти меры позволят проводить учёт всех нуждающихся в восстановительном лечении и способствовать повышению уровня прозрачности и открытости услуг оказания реабилитационной помощи.