Работникам ЖКХ повысят зарплаты в Казахстане

В Казахстане планируется поднять зарплату 200 тыс. работникам сферы ЖКХ со 135 тысяч тенге до 200-300 тысяч тенге. Об этом сообщил министр национальной экономики Алибек Куантыров во время рабочей поездки в Западно-Казахстанскую область, передаёт BaigeNews.kz.

Рабочая поездка главы миннацэкономики в ЗКО началась с посещения "Батыс су арнасы" в Уральске.

"На текущий год привлечено 516,3 млн. тенге для реализации инвестиционных мероприятий по капитальному ремонту 4 км водопроводных и канализационных сетей, КНС, напорных коллекторов, замена труб, насосов и другого оборудования. Эти меры позволят снизить износ сетей и оборудования в среднем на 1,5%", - говорится в сообщении.

Кроме того, ожидается увеличение заработной платы производственного персонала почти на 60%, заявка находится на рассмотрении. Сейчас здесь трудятся 787 человек.

Необходимо отметить, что стоимость 1м3 воды в ЗКО для населения составляет 45,8 тг и является одной из самых низких по стране, при среднем тарифе 82,65 тг/м3.

Алибек Куантыров отметил важность реализуемой Министерством программы "Тариф в обмен на инвестиции". На текущий год привлекается порядка 250 млрд. тенге инвестиций для ремонта 5,8 тыс. км инженерных сетей, что позволит снизить износ сетей на 3,2%.

По информации главы ведомства, планируется поднять зарплату 200 тыс. работникам сферы ЖКХ со 135 тыс. тенге до 200-300 тыс. тенге, что снизит отток кадров в данной сфере.