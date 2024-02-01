Работник погиб на месторождении в Мангистау
Сегодня, 06:50
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Сегодня, 06:50Сегодня, 06:50
51Фото: BaigeNews.kz / иллюстративное фото
Работник погиб на месторождении Узень в Мангистауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТОО "ОзенМунайСервис".
Несчастный случай произошёл 27 января ночью во время работ по капитальному ремонту скважины на месторождении "Узень". Обстоятельства смерти работника подрядной организации — ТОО "МунайСпецСнабКомпани" — не сообщаются.
"В настоящее время работает комиссия под руководством государственной инспекции труда, чтобы установить все обстоятельства и причины происшествия. Это происшествие находится под особым контролем работодателя — "МунайСпецКомпани" и руководства "ОзенМунайСервис", — отмечается в пресс-релизе.
Компания-работодатель "МунайСпецКомпани" готова оказать семье погибшего материальную помощь.
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