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  • Работник мойки всю ночь таксовал на авто клиента и "накатал" огромный штраф
pixabay.com / иллюстративное фото Сегодня, 06:13
160
Сегодня, 06:13
160
Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

Работник мойки всю ночь таксовал на авто клиента и "накатал" огромный штраф

Работник автомойки в Астане всю ночь таксовал на автомобиле клиента и накатал штрафы на 120 тысяч тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Есильский районный суд №2 Астаны.

По заявлению владелицы авто было заведено уголовное дело по факту неправомерного завладения автомобилем (статья 200 часть 1 УК РК).

"Т. принял для мойки автомашину марки Hyundai Accent и, завладев автомобилем без цели хищения, занимался частным извозом с ночи до утра. Утром автомобиль вернул на место. Потерпевшая Л. предоставила суду уведомления о нарушении ПДД на общую сумму 120 тысяч тенге, выписанные в период, когда автомобиль находился на автомойке. Штрафы потерпевшая оплатила сама, в связи с чем просила взыскать причинённый ущерб", - сообщили в суде.

Вина Т. доказана признательными показаниями самого подсудимого, уведомлениями о нарушении ПДД,  вещественными доказательствами и иными документами.

Санкция статьи 200 УК РК предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 1000 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Обвиняемого Т. суд приговорил к одному году ограничения свободы с привлечением к принудительному труду сроком на 100 часов.

Гражданский иск потерпевшей Л. удовлетворён в полном объёме. Приговор суда не вступил в законную силу.

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#автомобиль #авто #штрафы #ПДД #Астана #суд
BaigeNews.kz
Сегодня, 06:13
160
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