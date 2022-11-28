Работник мойки всю ночь таксовал на авто клиента и "накатал" огромный штраф

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Работник автомойки в Астане всю ночь таксовал на автомобиле клиента и накатал штрафы на 120 тысяч тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Есильский районный суд №2 Астаны.

По заявлению владелицы авто было заведено уголовное дело по факту неправомерного завладения автомобилем (статья 200 часть 1 УК РК).

"Т. принял для мойки автомашину марки Hyundai Accent и, завладев автомобилем без цели хищения, занимался частным извозом с ночи до утра. Утром автомобиль вернул на место. Потерпевшая Л. предоставила суду уведомления о нарушении ПДД на общую сумму 120 тысяч тенге, выписанные в период, когда автомобиль находился на автомойке. Штрафы потерпевшая оплатила сама, в связи с чем просила взыскать причинённый ущерб", - сообщили в суде.