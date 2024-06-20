Работник банка незаконно оформил автокредиты на 13 человек

В Актау работник банка осужден за незаконное оформление автокредитов за посторонних лиц, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.



Как следует из материалов уголовного дела, работник банка действовал в составе ОПГ. Он незаконно оформил автокредиты на 13 потерпевших. При этом преступная группа оформила кредиты всего на 177 потерпевших.

Средства, полученные в том числе усилиями сотрудника банка, ОПГ присвоила. Ущерб жертвам обмана оценили в 41 миллион тенге.

Дело в отношении работника банка рассматривалось в Актауском городском суде по части 2 статьи 262 (Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них) и пунктам 1, 2 части 4 статьи 190 (Мошенничество) УК РК. Подсудимый вину не признал и просил вынести оправдательный приговор.

Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет. Приговор не вступил в законную силу.