Работник автомойки в Таразе угнал Range Rover

Автомобиль класса люкс марки Range Rover угнал работник автомойки в Таразе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Жамбылской области.

С сообщением об угоне на пульт "102″ обратилась 38-летняя владелица автомашины. Оказалось, что мойщик в состоянии алкогольного опьянения обманом взял ключи от авто у охранника автомойки. Он решил поездить по городу, а после выехал на нём в Алматы.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 200 части 3 УК РК "Угон". Во все отделы полиции направили ориентировку с указанием данных транспортного средства.

"При несении службы на 315 километре автодороги "Западная Европа-Западный Китай" сотрудниками 2-го взвода батальона патрульной полиции ДП была замечена указанная автомашина и приняты меры для её остановки. Инспекторы полиции задержали 19-летнего жителя Костанайской области", — указывается в сообщении ДП.

Парень имел не одну судимость за аналогичные преступления. Он водворён в изолятор временного содержания. Ведётся следствие.