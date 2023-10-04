Работать на госслужбе разрешат уволенным по профнепригодности судьям
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Агентство по делам госслужбы разработало проект поправок в некоторые законодательные акты РК по вопросам деятельности судей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Конституционный Суд.
Поправки разработаны в соответствии с Нормативным постановлением Конституционного Суда, в котором говорилось, что судья, уволенный по профнепригодности может реализовать конституционное право на свободу труда в иных сферах, а также на госслужбе.
"На правоохранительную службу не может быть принято лицо, имеющее или имевшее судимость либо освобожденное от уголовной ответственности, а также прекратившее полномочие судьи по отрицательным мотивам, за исключением прекращения полномочий судьи на основании решения Комиссии по качеству правосудия при ВС РК о несоответствии занимаемой должности в силу профнепригодности, а также уволенное по отрицательным мотивам с госслужбы, воинской службы, из правоохранительных органов, специальных госорганов", - говорится в документе.
Проект размещён для обсуждения на портале "Открытые НПА" до 17.10.2023г.
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