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  • "Работа кипит" - член АНК о процессе укрепления общенациональной идентичности
предоставлено героем статьи Сегодня, 11:00
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Сегодня, 11:00
199
Фото: предоставлено героем статьи

"Работа кипит" - член АНК о процессе укрепления общенациональной идентичности

Укрепление общенациональной идентичности – важный фактор для успешного развития государства и общества в целом. Общенациональная идентичность объединяет людей внутри страны, способствя укреплению гражданского согласия, снижению конфликтов и обеспечению стабильности в обществе. Ещё в марте президент Касым-Жомарт Токаев во время своего выступления обратил внимание на укрепление общенациональной идентичности и единства народа, а также сохранении национальных традиций. Корреспондент Baigenews.kz поговорил с членом Ассамблеи народа Казахстана, председателем Союза уйгурской молодёжи Казахстана Рустамом Кайпыевым и узнал, что делает АНК для выполенения поручения главы государства.

- Рустам, в нашей стране живут представители более 100 этносов. Сколько из них проживает в Алматы?

- Алматы является колыбелью нашей независимости, самым крупным мегаполисом Республики. По праву это город молодёжи, так как насчитывает её самое большое количество, лидер в области культуры, инноваций, креативной индустрии и много другого, но также и самый полиэтничный город Казахстана. Я, как общественный деятель точной статистики сколько в Алматы представлено этнических групп не имею, но по моей личной статистике, которую я веду в виде золотой коллекции моих друзей по этнической принадлежности, то есть мои друзья из разных этнических групп, проживающих в Казахстане, их 53. С ними я познакомился и подружился благодаря Ассамблее народа Казахстана, и считаю себя духовно богатым человеком, потому что, познавая их культуру и самобытность, у меня появилось новое восприятие мира, ценности дружбы, осознанность необходимости единства и взаимоуважения.

- Назовите наиболее многочисленные этносы. Можете ли сказать, когда и при каких обстоятельствах они оказались в Казахстане?

- Точно знаю, что по численности распределись в следующем порядке – казахи, русские, уйгуры, корейцы, татары, азербайджанцы, узбеки, украинцы, дунгане, турки, киргизы, немцы, курды, чеченцы, ингуши, армяне, белорусы и другие. Обстоятельства разные. Какие-то этносы были депортированы, с целью погибели, какие-то искали новые земли с целью лучшей жизни, и центром их сближения стала благодатная казахская земля, она и стала им домом. Доброта местного населения, даже спасла некоторым из них жизнь, и теперь волею судьбы, а также историческими событиями, Казахстан и стал таким прекрасным местом, центром сближения культур, где все живут в гармонии. 

- Как сегодня складываются отношения между представителями разных этносов?

- Просто замечательно! Ведь все живут в согласии, ходят к друг-другу на праздники, развито добрососедство, все рабочие коллективы имеют этническое многообразие, это прекрасное место и прекрасное время, которые мы должны беречь.

- Сколько этнокультурных центров действует в Алматы? Какая работа ими проводится?

- На территории Алматы базируются и активно ведут работу 19 Республиканских и 35 городских этнокультурных объединений. Все они сотрудничают в рамках такой общественной площадки, как Ассамблея народа Казахстана, которая объединила их работу для созидания общественного согласия. Работа ими проводится в абсолютно разных направления, начиная от благотворительности, заканчивая профориентацией. Это экологические акции, тренинги и семинары, фестивали и праздники, укрепление института семьи, развитие материнства и воспитания детей, применение медиации конфликтующих в быту сторон, которые в мирном решении вопроса не доводят до суда. Это также и развитие наставничества аксакалов, развитие молодёжных направлений, таких как развитие креативного мышления, профориентированность, военно-патриотические воспитание, активное участие в организации политических реформ Главы государства и других. Сегодня этнокультурные объединения не занимаются развитием исключительно представителей своего этноса или своей культуры, как ответственные граждане они занимаются решением общегосударственных задач по развитию страны и её жителей. Сейчас я описал направления, работа проводится огромная, и если я буду писать конкретно по названиям акций и мероприятий, это будет очень длинный список, и для этого нужно отдельное интервью.  

- Каковы цели и задачи Ассамблеи народа Казахстана?

- Дальнейший рост тенденции консолидации всего казахстанского общества. Реализация государственной национальной политики, обеспечение общественно-политической стабильности в Республике Казахстан и повышение эффективности взаимодействия государственных и гражданских институтов общества в сфере межэтнических отношений.

- Не так давно на одной из встреч с акимами регионов и представителями госорганов, Глава государства обратил внимание на необходимости укрепления общенациональной идентичности и единстве народа Казахстана и дал задание усилить работу в этом направлении. Что делается и будет сделано для выполнения поручения главы государства?

- Конкретно не могу сказать, что запланировали акимы в направлении этой работы, но скажу точно, что задача каждого из них укреплять это направление на постоянной основе, чем они и занимаются. Председателями региональных представительств Ассамблеи народа Казахстана являются акимы, и они ведут постоянную работу с этнокультурными объединениями, проводят личные встречи, вовлекают членов АНК и ЭКО во все процессы роста благосостояния в своих регионах. Ведь от единства всего нашего общества зависит и экономический рост, но самое главное, это жизнь в согласии. Поэтому каждый из них относится с большой ответственностью к деятельности Ассамблеи народа Казахстана. Создаются дорожные карты в этом направлении, в большинстве регионов члены АНК представлены в маслихатах, которые выдвигались в рамках партийной работы или как самовыдвиженцы. Работа кипит.

- Президент также акцентировал внимание на актуальности укрепления сферы межнациональных отношений, считая его одним из краеугольных камней устойчивого развития нашей страны. Какими будут совместные усилия госорганов, АНК и местных властей для реализации этой важной задачи?

- Актуальность укрепления сферы межнациональных отношений в такой полиэтничной республике как Казахстан будет всегда. Вот давайте посмотрим на нынешнюю политическую активность в стране. Мы держим курс на "Справедливый Казахстан" и проводим большие политические изменения, но несмотря на все реформы, неизменным остаётся единство всего казахстанского общества, в нашей многоэтничной стране оно актуально всегда. Совместные усилия АНК и госорганов с местными властями работают в усиленном режиме со дня создания Ассамблеи. Посмотрите на любую Сессию Ассамблеи народа Казахстана, в ней участвует глава государства, как председатель, а также все акимы, госаппарат, правительство. Председателем АНК даётся ряд поручений, многие важные поручения для улучшения страны были озвучены именно с этой площадки. АНК и ЭКО задействованы во многие государственные программы по развитию нашей страны. Со стороны госорганов также оказывается всяческая поддержка по развитию этого уникального общественного института, выполняющего важную функцию.

Фото предоставлено героем статьи

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Журналист
Сегодня, 11:00
199
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