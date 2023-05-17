Работа для всех: 700 карагандинцев с инвалидностью обещают трудоустроить до конца года

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В Карагандинской области расширяют перечень проектов по трудоустройству, в которых могут участвовать люди с инвалидностью. В этом году обеспечить работой чиновники планируют 700 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

Трудоустройство людей с особыми потребностями в Карагандинской области обсуждали на очередном заседании Совета по делам молодёжи. Согласно официальным данным, на 1 мая в регионе проживают 55 тысяч человек с инвалидностью, из которых 31 031 человек могут работать.

"Доля занятых лиц с инвалидностью в области составляет 37,1 процента. В рамках Нацпроекта по развитию предпринимательства в этом году планируется охватить 700 человек с инвалидностью. Мы трудоустроили уже 427, из них 105 – молодёжь", – сообщила руководитель управления координации занятости и социальных программ Асем Джунуспекова.

Среди основных мер занятости глава ведомства назвала свободные рабочие места, направление на социальные рабочие места, привлечение на общественные работы, проекты "Молодёжная практика" и "Первое рабочее место".

Также в области действует квотирование рабочих мест для людей с инвалидностью. В этом году определены 49 предприятий, которые будут иметь квоту.

Также карагандинцы с инвалидностью могут претендовать на гранты либо воспользоваться бюджетным кредитом молодёжных инициатив.

Акима области Ермаганбет Булекпаев поручил увеличить долю занятых лиц с инвалидностью в городах и районах региона и проверять, как ведётся работа.

"Каждый человек с особыми потребностями имеет право на трудоустройство. Наша главная задача – помочь ему в этом. Работая в трудовом коллективе или онлайн, человек находится в обществе, считает, что его знания и навыки необходимы. Он востребован как специалист. Это очень важная часть социальной адаптации для людей с особыми потребностями", – сказал он.