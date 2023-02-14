Рабочий умер на месторождении в Кашагане

Фото: NCOC

На месторождении Кашаган умер рабочий. В компании NCOC сообщили о том, что его смерть не связана с производством, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Atpress.kz.

Стало известно, что на острове "Д" месторождения Кашаган скончался сотрудник. В компании NCOC эту информацию подтвердили.

Согласно данным, трагедия произошла на искусственном острове "Д" месторождения Кашаган 9 февраля. Смерть сотрудника подрядной компании "Caspiy Ak Zhelken" наступила внезапно, и она не связана с производством.