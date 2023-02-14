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NCOC Вчера, 23:08
191
Вчера, 23:08
191
Фото: NCOC

Рабочий умер на месторождении в Кашагане

На месторождении Кашаган умер рабочий. В компании NCOC сообщили о том, что его смерть не связана с производством, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Atpress.kz.

Стало известно, что на острове "Д" месторождения Кашаган скончался сотрудник. В компании NCOC эту информацию подтвердили.

Согласно данным, трагедия произошла на искусственном острове "Д" месторождения Кашаган 9 февраля. Смерть сотрудника подрядной компании "Caspiy Ak Zhelken" наступила внезапно, и она не связана с производством.

"Смерть сотрудника подрядной компании "Caspiy Ak Zhelken" наступила внезапно. Она не имеет отношения к производству. Компания NCOC выражает соболезнования семье погибшего в связи с утратой родного человека. Семье сотрудника оказана всесторонняя помощь", - сообщили в компании NCOC.

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#месторождение #Кашаган #смерть
BaigeNews.kz
Вчера, 23:08
191
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