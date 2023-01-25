Рабочий погиб под потоком руды в Карагандинской области

В Карагандинской области работник дочернего российского предприятия погиб под потоком руды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на управление по инспекции труда Карагандинской области.

"25 января в ходе ведения работ по шуровке руды на приёмном бункере произошёл несчастный случай с работником ТОО "Nova Цинк". Пострадавший упал в бункер, где его завалило потоком руды, в следствии чего от асфикции дыхательных путей пострадавший скончался", — сообщили в управлении по инспекции труда Карагандинской области в среду.

По данному факту для проведения специального расследования создана комисси. Обстоятельства и причины несчастного случая будут определены по итогам специального расследования.

Известно, что "Nova Цинк" компания ведёт разработку на Акжальском месторождении, где добывают свинцово-цинковые руды.