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Лента новостей

facebook.com/uit.karaganda Сегодня, 10:21
158
Сегодня, 10:21
158
Фото: facebook.com/uit.karaganda

Рабочий погиб под потоком руды в Карагандинской области

В Карагандинской области работник дочернего российского предприятия погиб под потоком руды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на управление по инспекции труда Карагандинской области. 

"25 января в ходе ведения работ по шуровке руды на приёмном бункере произошёл несчастный случай с работником ТОО "Nova Цинк". Пострадавший упал в бункер, где его завалило потоком руды, в следствии чего от асфикции дыхательных путей пострадавший скончался", — сообщили в управлении по инспекции труда Карагандинской области в среду.

По данному факту для проведения специального расследования создана комисси. Обстоятельства и причины несчастного случая будут определены по итогам специального расследования.

Известно, что "Nova Цинк" компания ведёт разработку на Акжальском месторождении, где добывают свинцово-цинковые руды.

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#гибель #добыча #Карагандинская область
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:21
158
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