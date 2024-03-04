Рабочий погиб на горнорудном предприятии в ВКО

Несчастный случай произошел на горнорудном предприятии в селе Маралды. Погиб крановщик ИП "Мурзатаев", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Пострадавший скончался на месте от полученных травм.

"По предварительным данным, после поломки на кране рабочий попросил водителя бульдозера взять технику на буксир, но из-за несоблюдения мер безопасности кран пошёл юзом и придавил крановщика. В результате полученных травм мужчина скончался", - пишет издание.

На предприятии проведут внеплановую проверку по соблюдению норм трудового законодательства и охраны труда.