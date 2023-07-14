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311Фото: BaigeNews.kz
Рабочие погибли в канализационном колодце в Атырауской области
Двое рабочих погибли в канализационном колодце в Атырауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".
Тела двух рабочих ТОО "Жылыой су" на территории села Жана Каратон Жылыойского района обнаружил утром 13 июля местный житель. Установлено, что они погибли во время ремонтных работ в канализационном колодце глубиной 7-8 метров, сообщили в компании "Жылыой су".
По словам главы районного отдела по ЧС Наримана Отешова, изначально эти работы должна была выполнить бригада из пяти человек. Для расследования трагедии создана специальная комиссия.
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