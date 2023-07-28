QR-коды ввели для проверки подлинности дипломов

Фото: министерство просвещения РК

В правительстве обсудили итоги работы за 6 месяцев по реализации новых цифровых инициатив, передаёт Baigenews.kz.

Реализован проект министерства обороны по изменению приписной кампании в проактивный формат. Это освободит граждан от необходимости личной явки в военкоматы, прохождения медосвидетельствования и сбора документов для формирования личных дел. Также отпадёт необходимость получения удостоверений о приписке к призывным участкам.

Министерство финансов внедрило систему электронной очереди в пунктах пропуска на границе, реализовано "таможенное декларирование для физических лиц" в приложении E-Salyq Azamat.

Министерство юстиции разработало платформу "Е-нотариат", позволяющую оформлять доверенности и получать консультации нотариусов в онлайн-формате.

С целью проверки подлинности дипломов министерством просвещения введены QR-коды на дипломах о техническом, профессиональном и послесреднем образовании.