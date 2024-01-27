QazaqGPT: школьник заставил искусственный интеллект говорить по-казахски

16-летний школьник из Кызылординской области заставил говорить искусственный интеллект на казахском языке. Свой проект Асылжан Абдуллаев назвал QazaqGPT, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "24KZ".

Разработка ученика из посёлка Теренозек вызвала неподдельный интерес у зарубежных экспертов. Искусственный интеллект способен рисовать, писать, отвечать на вопросы, генерировать информацию, фото- и голосовые сообщение для казахоязычной аудитории.

Асылжан выиграл образовательный грант IT-университета Астаны. Теперь мечтает получить другой — корейского университета SeoulTech.