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QazaqGPT: школьник заставил искусственный интеллект говорить по-казахски

Сегодня, 09:12
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 09:12
Сегодня, 09:12
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Фото: pixabay.com

16-летний школьник из Кызылординской области заставил говорить искусственный интеллект на казахском языке. Свой проект Асылжан Абдуллаев назвал QazaqGPT, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "24KZ". 

Разработка ученика из посёлка Теренозек вызвала неподдельный интерес у зарубежных экспертов. Искусственный интеллект способен рисовать, писать, отвечать на вопросы, генерировать информацию, фото- и голосовые сообщение для казахоязычной аудитории. 

Асылжан выиграл образовательный грант IT-университета Астаны. Теперь мечтает получить другой — корейского университета SeoulTech. 

"Есть эксперт США в Казахстане Рендел Брюнс. Я защищал свой проект перед ним. Получил отличный отзыв. Программу можно скачать на телефон. Приложением уже воспользовались больше 2 тысяч казахстанцев", — рассказал автор проекта Асылжан Абдуллаев.

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