Qazaq Air выставили на приватизацию

Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" объявил о старте торгов по реализации от 49% до 100% акций авиакомпании Qazaq Air, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение авиаперевозчика.

Способ проведения торгов: открытый двухэтапный конкурс.

"Начальная/минимальная цена акций составляет 10,2 млрд тенге", - отмечается в информации.

Приём конкурсных заявок в первом этапе Конкурса завершится 28 сентября 2023 года, в 10.00. Итоги конкурса по второму этапу подведут 15 декабря 2023 года.