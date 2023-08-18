Qazaq Air выставили на приватизацию
Сегодня, 10:48
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Сегодня, 10:48Сегодня, 10:48
163Фото: Qazaq Air
Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" объявил о старте торгов по реализации от 49% до 100% акций авиакомпании Qazaq Air, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение авиаперевозчика.
Способ проведения торгов: открытый двухэтапный конкурс.
"Начальная/минимальная цена акций составляет 10,2 млрд тенге", - отмечается в информации.
Приём конкурсных заявок в первом этапе Конкурса завершится 28 сентября 2023 года, в 10.00. Итоги конкурса по второму этапу подведут 15 декабря 2023 года.
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