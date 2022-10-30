Qazaq Air приостановила полёты в Новосибирск

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Причиной стала невыдача разрешения от российских властей.

Казахстанская авиакомпания QAZAQ AIR сообщила об отмене рейса Астана – Новосибирск 30 октября 2022 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-сслужбу компании.

Кроме того, QAZAQ AIR заявила о временном приостановлении рейсов по направлениям: Астана – Новосибирск, Усть-Каменогорск – Новосибирск в связи с невыдачей разрешения авиационных властей Российской Федерации на выполнение международных регулярных полетов по данным направлениям.

"Пассажирам предлагается полный возврат стоимости билетов. Возврат осуществляется по месту приобретения билетов. Если билет был приобретен в авиакомпании, следует обратиться по электронной почте info@flyqazaq.com. вместе с заявкой на возврат необходимо указать номер брони и контактные данные. Если билет был приобретен в агентстве, необходимо обратиться по месту приобретения", — говорится в сообщении.

В QAZAQ AIR также извинились перед пассажирами за доставленные неудобства.