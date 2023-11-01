Пылающая деревня: село под Астаной охватила череда пожаров, но тушить их некому

Жители поселка Караоткель (Ильинка), что в 11 километрах от Астаны опасаются за свои жизни и боятся сгореть заживо. С наступлением холодов практически каждую неделю здесь случаются пожары. Только за месяц в посёлке сгорело шесть домов. Люди говорят, на вызовы спасатели приезжают слишком поздно, когда тушить практически уже нечего. Помощь приходится вызывать из самой столицы или из районного центра, передает корреспондент BaigeNews.kz. Вот уже семь лет жители просят построить в поселке, где проживает почти 30 тысяч человек, собственную пожарную часть. Пока власти района предпочитают тратить миллионы, заключая договоры на тушение пожаров с частными компаниями.

Прошлой ночью в поселке Караоткель вновь полыхал очередной дом, в котором проживала семья с детьми. Тушили пламя сами соседи. Люди вызвали не только пожарных из района, но и из столицы. Они утверждают, что пожарная бригада частной компании, которую наняли власти для тушения пожаров, ехала слишком долго. Более того, говорят жители, на вызов прибыла пожарная машина с порванным шлангом и неподготовленными бойцами

"Мы просим пожарное депо. У нас в поселке проживает 30 тысяч человек. Это шестой пожар за последний месяц, которые подтвердят все жители. Вы ждете гибели людей, детей? Трагического случая не избежать, который год просим. После таких пожаров мы боимся, что в один момент потеряем близких. Боимся сгореть заживо. Постоянно находимся в страхе. А если взорвутся газовые баллоны? Этой ночью в очередной раз дотла сгорел дом, соседи собственноручно тушили его", - говорит жительница поселка Гулнур Аманова.

Люди запечатлели состояние автомобиля на видеокамеру, чтобы показать его властям. Однако пока к ним никто не приехал. К слову, Гулнур Аманова и сама оказалась в числе погорельцев около двух лет назад. Тогда из-за огня многодетная семья осталась на улице.

"Из Малиновки (ныне пос. Акмол) пока заявка поступит, пока они будут ехать, это уже полчаса. Вы понимаете, был пожар и за полчаса ничего не осталось. Они приехали, уже все, ничего не было, мы только успели вытащить свои газобаллоны, чтобы соседи не пострадали. Нам предоставили одну машину на весь поселок, а что будет, если в двух разных частях поселка будет пожар? А будет взрыв? У нас даже школа горела, сами быстро набирали воду и смогли потушить пожар. Это острый вопрос на данный момент. Бойцы, которые работают, они физически не подготовлены", - говорит сельчанка.

По словам другой жительницы поселка Айгуль Сейтказиновой, на вызов полыхающего дома площадью 160 квадратов приехал водитель и один пожарный и без защитной экипировки.

"Это крик души. Вчера приехала пожарная машина, которую нам выделили на Ильинку. Мы увидели дырявый шланг, его диаметр меньше по сравнению с городским. Машина приехала на вызов с одним кубом воды. Пока включили, напор маленький. А вода выливалась из шланга прямо под машину, лестницы нет. Приехал водитель и один пожарник. Это смешно. 160 квадратов дом горел. Не было лестницы у них и специальной одежды. Соседи сами начали тушить шлангами. Пока обошлось без жертв, но мы боимся, сезон отопительный только начался, а когда начнутся бураны, дороги заметет, не смогут спасти людей", - опасается женщина.

Жительница Анар Жунусова говорит, что только в её районе на этой неделе произошел второй крупный пожар.

"Большая просьба, чтобы нам выделили какой-то отдельный наряд пожарных, потому что пожарные всегда приезжают очень поздно, когда уже совсем все сгорит, и, к сожалению, с дырявыми шлангами либо без воды", - утверждает Анар Жунусова.

По словам акима поселка Талаптана Дауылтаева, землю под строительство пожарного депо выделили еще 7 лет назад. Построить его должно МЧС, а пока районный акимат (Акимат Целиноградского района) заключил договор на тушение и профилактику пожаров с частной компанией. Другие подробности глава поселка сообщить не смог.

"Мы сельский округ, у нас нет такого бюджета, районный акимат объявлял конкурс и заключил договор с частной компанией. Мы просто предоставляем землю. Областной аким приезжал две недели назад, люди поднимали этот вопрос. Машина, которую выделили для поселка, в нормальном состоянии. С водой проблем нет. (…) Мы после пожара можем оказать материальную помощь в размере 70 МРП. Но даже недавно хотели помочь, а люди прописаны в городе. Бюджет выделяют на количество прописанных жителей", - сообщил местный аким.

Талаптан Дауылтаев говорит, что в поселке практически полностью используется печное отопление. А газификация запланирована на 2025 год.

"Люди хотят садик, школу, но прописаны в Астане. Для строительства нет охвата. Пользуются дорогами, освещением, а ездят с астанинскими номерами. Мы с этим боремся", - говорит аким.

Между тем, депутат маслихата Целиноградского округа Динара Абдрахманова говорит, что люди вынуждены прописываться в городе, поскольку в поселке работы нет.

"Местные бюджеты не потянут строительство пожарного депо. По закону, мы должны существовать за счет собственного бюджета, но учитывая, что у нас все силы брошены и люди работают в Астане, налоги мы платим туда. У нас нет градообразующих предприятий, такая проблема у нас и с автобусами. И с поликлиникой была. Но мы решили этот вопрос 2 года назад с горем по полам. Только тогда получили скорую, раньше и скорая была из района. Во время пандемии мы все это почувствовали, когда столицу закрыли", - рассказывает депутат.

Динара Абдрахманова проживает в этом поселке. Ранее она состояла в местном сообществе активистов, а с этого года стала депутатом маслихата. О проблемах Караоткеля знает очень хорошо.

"Был выделен земельный участок под строительство депо, однако финансирования так и не было. В 2020 году мы встречались с руководством МЧС. Нам ответили, что, так как у нас по соседству находится микрорайон Уркер, где предусмотрено строительство депо, он будет нас обслуживать. Но и там с тех пор оно так и не появилось. Ежегодно выделяются средства на пожарную бригаду, которую технически негде было поставить. Поэтому руководство района вышло к "Астана орманы" и заключило с ними договор, так скажем, безвозмездный, о том, чтобы машины базировались в их гаражах, так как у нас нет помещения", - рассказывает Динара Абдрахманова.

Она подтверждает, что дома в поселке горят буквально еженедельно. По словам депутата, в прошлом году весь поселок встревожил крупный пожар. Пострадали сразу несколько семей, сгорел двухэтажный, в котором было восемь квартир. Восстановить его помогли спонсоры.

"Ежегодно конкурс выигрывает частные компании, как правило, небольшие ИП. Эта проблема давно существует. Буквально в июне мы рассматривали как раз отчет пожарной инспекции целиноградского района, где депутаты всех округов задавали один и тот же вопрос – строительство пожарного депо, то есть отсутствие пожарных. Нам обещали, что разработан типовой проект ПСД, первое строительство пилота будет в поселке Талапкер, а следом пойдут большие поселки - Караоткель и Коянды. Что говорить про мелкие поселки, проблема так и не решена", - делится представитель местного маслихата.

Депутат рассказывает, что им удалось добиться обслуживания скорой помощи из городской поликлиники Астаны. К слову, районный центр Акмол находится в 27 километрах от поселка, а до столицы – 11 километров.

"Не понимаю, почему у нас именно такие жизненно важные вопросы, так скажем, финансируются всегда по остаточному принципу. А когда происходит трагедия, мы начинаем искать виновных, хотя это все надо было предотвратить изначально. Сколько уже говорим, мы просим это депо, земельный участок выделен, просили разработку ПСД, сказали будет типовой, есть типовой проект. В чем дело? Почему этот вопрос не решается. Огромные пожары, когда происходят, правительство начинает искать виноватых, а виноваты мы сами, потому что не видим очевидного", - считает депутат маслихата.

По словам Динары Абдрахмановой, эту проблему должен решить уполномоченный орган в лице МЧС. Поскольку районный акимат лишь подает заявку на строительство части, а финансирование идет из республиканского бюджета.

"Местный акимат подает заявку, она уходит в область, а область формирует заявки и передает в республиканский бюджет. Республиканский бюджет может построить либо целевым трансфертом, то есть МЧС в силу своих возможностей должен был разработать комплексный план, и целенаправленно это строить. Либо выделять деньги областным акиматам целенаправленно на строительство", - отмечает женщина.

По ее словам, ежегодно на борьбу с пожарами выделяют разные суммы. В этом году было выделено 25 миллионов тенге.

"Все зависит от срока. Эти конкурсы госзакупок – это наш бич. Такая же ситуация, элементарно у нас с проектом по электричеству. Все сидят на частных трансформаторах, они все перегружены. Откуда у нас пожары? От этого", - говорит жительница села.

Она рассказывает, что в поселке сейчас реализуется большой проект. Деньги уже выделены.

"Три года выделяли деньги, чтобы провести свет. В любом проекте есть технадзор. Объявили конкурс, компании полгода оспаривали его. Лето прошло, у нас начался отопительный сезон, компания так и не приступила, потому что не было технадзора. Теперь компания не может работать из-за погодных условий, опять в этом году останемся без света, перенесут на следующий год, а потом они скажут, что произошло удорожание проекта. Ежегодно так, также было и с дорогами", - негодует депутат.

По ее информации, частные трансформаторы обслуживают 13 и первый микрорайоны. При этом жители на печном отоплении, кроме того, у всех установлены насосы. С наступлением морозов нагрузка будет только расти.

"Компания зашла исполнять обязанности в таком состоянии. Считаю, что отвечать должны обе стороны: и заказчик, и исполнитель. Заказчик, потому что не проконтролировал техническое состояние машины. У нас еженедельно горят дома, благо пока без человеческих жертв, почему мы все ждем человеческих жертв?", - возмутилась Динара Абдрахманова.

Она пожаловалась на то, что даже на прием к областному акиму им приходится записываться, не говоря о руководстве МЧС. Несмотря на статус депутата, принимают их только в порядке очереди.

Связаться с акимом Целиноградского района корреспонденту BaigeNews так и не удалось. На портале госзакупок мы обнаружили договор на услугу по тушению и предупреждению пожаров на сумму более 5-ти миллионов тенге. В техспецификации прописано ряд требований к поставщику, в том числе наличие соответствующего разрешения, обученного персонала в количестве 9 человек, а также пожарного автомобиля. Срок договора с сентября по декабрь 2023 года.

В подрядной компании нам сообщили, что в составе пожарной бригады, которая обслуживает поселок Караоткель, работает пожарный водитель и спасатель. А на вызов этой ночью машина якобы приехала первой.

"Время вызова-00:36. Прибытие-00:51. Ликвидация - 02:50. (…) В ликвидации принимали участие. НГПС (негосударственная пожарная станция) ТОО "Protection Center". СПЧ г. Астана. СПЧ п. Акмол. До 05:37 НГПС "Protection Center" совместно с СПЧ 22 занимались разбором и проливкой. Пожарная техника полностью укомплектована согласно регламенту. ТОО "Protection Center" в полном объеме выполняет свои договорные обязательства и крайне ответственно", - прокомментировал подрядчик.

В МЧС нам сообщили, что вблизи Астаны есть пять населенных пунктов, где нет государственных подразделений противопожарной службы. Это Косшы, Талапкер, Караоткель, Коянды и Жибек жолы.

"Противопожарную защиту вышеуказанных населенных пунктов осуществляют ближайшие пожарные части столичного Департамента по чрезвычайным ситуациям, а также подразделения Акмолинской области, дислоцирующиеся в селах Акмол, Кабанбай батыр, Арайлы и Софиевка. В то же время, в с. Караоткель создан пожарный пост местных исполнительных органов (1 единица техники, 12 л/с). Строительство пожарных депо в вышеуказанных населённых пунктах предусмотрено Планом Межрегиональной схемы территориального развития Астанинской агломерации на 2024-2029 годы", - сообщили в профильном ведомстве.

По их информации, пожарное депо строят в Косшы, а для возведения пожарных депо в Талапкере, Жибек жолы и Коянды только начали разрабатывать проектно-сметную документацию.

"Вместе с тем, в 2024 году за счет средств акимата Акмолинской области планируется разработка проектно-сметной документации на строительство пожарного депо, реализация строительства запланировано на 2025 год за счет средств местного бюджета", - ответили в министерстве.

В ведомстве пообещали обучить пожарных частной службы. Всего же, с начала отопительного сезона в жилом секторе произошло 415 пожаров. За месяц погибли 24 человека. При этом спасатели говорят о росте фактов отравления угарным газом.

Фото и видео жителей пос. Караоткель.