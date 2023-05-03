Пятый ребенок с ДЦП получил экзоскелет от фонда "Қазақстан халқына"

Фото: qazaqstanhalqyna.kz

14-летний Нургалам Женисбекулы из Астаны получил экзоскелет от фонда "Қазақстан халқына", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу фонда.

Аппарат поможет ребенку укрепить мышцы и самостоятельно передвигаться.

Нургалам из многодетной семьи. По словам его мамы Жанар Ержановой, ребёнок родился раньше срока, а когда ему исполнился год врачи, поставили диагноз ДЦП. Поэтому с самого рождения мальчик проходит лечение и реабилитацию в различных медицинских организациях. В конце прошлого года Жанар узнала о благотворительной программе фонда "Қазақстан халқына". Через партнёра фонда пациентскую организацию "CyberFund" они подали заявку и подготовили необходимые документы для участия в программе. В начале года заявка Нургалама была одобрена и начата работа по изготовлению экзоскелета с учётом его индивидуальных параметров и потребностей.

В течение недели на базе Национального центра детской реабилитации (НЦДР) мальчик проходил апробацию аппарата.

Как отметил директор компании-производителя "Mbionics" Маулен Бектурганов, конструкция экзоскелета-трансформера была усовершенствована, и им теперь сможет самостоятельно управлять ребёнок, не требуя сопровождения других лиц.

"Экзоскелет выполняет несколько функций – отрабатывает почерк ходьбы, способствует передвижению на небольшое расстояние, имеет функцию вертикализации. Если он устал ходить, то сможет сесть и аппарат будет выполнять роль коляски. С прошлого года уже четверо детей с успехом используют дома экзоскелет. Мы наблюдаем динамику у детей, и в этом году, когда они приезжали в центр, мы заметили улучшение силы мышц и двигательной функции, мышечного тонуса, они стали более уверенными", – подчеркнула советник председателя правления НЦДР Шолпан Булекбаева.

Нургалам – пятый ребенок, который приобрёл экзоскелет в рамках благотворительной программы общественного фонда "Қазақстан халқына". В течение нескольких месяцев после апробации ещё восемь детей получат аппарат.

Благотворительная программа по обеспечению экзоскелетами предназначена для детей из социально уязвимых слоёв населения с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с церебральным параличом, травмами мозга, повреждениями спинного мозга, параплегией, мышечной дистрофией, синдромом Ретта и др.). Фонд выделил 117 миллионов тенге для изготовления экзоскелетов для 13 детей.