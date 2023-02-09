Пятый месяц растут цены на квартиры в новостройках Казахстана

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Год начался с очередного роста цен на жильё. По данным БНС АСПиР РК, в январе новое жильё в республике подорожало на 0,7 процента. И растут цены уже пять месяцев подряд. В годовом выражении новостройки, по официальным данным, подорожали на 14 процентов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Первого кредитного бюро.

Самый ощутимый рост цен на новостройки произошёл на северо-востоке республики. За месяц цена квадратного метра выросла в Петропавловске на 10,6 процента, в Павлодаре — на 7,8 процента. В Туркестане новое жильё выросло в стоимости на четыре процента.

В целом в январе новострки дорожале в 11 из 20 крупных городов республики. В Астане — на 0,7 процента, в Шымкенте — на 0,4 процента, в Алматы стоимость квадратного метра не изменилась.

БНС пересчитал данные по сопостовимому кругу базовых объектов, в результате чего оказалась, что средняя цена квадрата в январе в новостройке составила 481,9 тысячи за квадратный метр. В декабре была 437,5 тысячи тенге.

Самое дорогое новое жильё — в Астане (579,2 тысячи тенге за один квадратный метр) и Алматы (547,8 тысячи тенге). Самое дешёвое — в Жезказгане (160 тысяч тенге), но тут учитывается только программа "Нурлы Жер".

В декабре 2022 года в Таразе тоже учитывалась только программа "Нурлы Жер", и цена была аналогичной —160 тысяч тенге. В январе этой приписки нет, и цена резко выросла до 338,8 тысячи тенге. При этом роста цен не было.

А ещё, как отмечают аналитики, данные по "Нурлы Жер" до 2023 года играли большую роль в Кызылорде. Средняя цена квадратного метра в новостройках в декабре прошлого года там составляла 188,7 тысячи тенге, в январе этого года — 271,7 тысячи тенге, то есть 1,4 процента.