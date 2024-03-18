Пятый день Наурызнама: новые тренды в создании казахской национальной одежды

В Казахстане отмечается пятый день Наурызнама - День национальной одежды. Редакция BaigeNews.kz поговорила с казахстанским дизайнером Балнур Ахметказиевой о тенденциях в создании гардероба в национальном стиле.

Шить одежду в национальной стилистике Балнур Ахметказиева начала в 2015 году. Тогда, вспоминает дизайнер, народ, привыкший облачаться в национальную одежду только на Наурыз и на узату, подтрунивал и не воспринимал всерьёз её начинание.

"Начала я с нарядов для тоев. Потом решила одежду в национальном стиле интегрировать в повседневную жизнь. Я научилась оформлять джинсы и джинсовки национальными узорами. Меня долго отговаривали от этой затеи. Говорили, что не будет пользоваться спросом. Но мои джинсы с казахским орнаментом в те годы вызвали фурор. Помню, очередь была на них. Тогда я поняла, что не надо ждать особого момента, чтобы продемонстрировать всю красоту казахского орнамента. Сейчас я полностью перешла на национальный стиль. Замечаю, что с годами меняется отношение людей к национальной одежде. Она уже стала современным трендом", - рассказывает казахстанский дизайнер.

По словам Балнур, за эти девять лет спрос на одежду в национальном стиле вырос в 5-6 раз, и соответственно выросли продажи. Кроме того, изменился стиль национальной одежды.

"Если раньше под национальной одеждой мы представляли только казахские платья, костюмы, жилетки и чапаны, то сейчас большим спросом пользуются худи, пиджаки, сумки, платки в национальном стиле", - делится наблюдениями Ахметказиева.

Рассказывая о новых трендах в создании национальной одежды, Балнур отметила, что в последнее время пошла мода на верхнюю одежду в национальном стиле.

"Сейчас клиенты часто приходят с запросом нанести национальный узор на зимнюю куртку, пальто, демисезонный плащ. Это очень хороший тренд. Я сама тоже хожу в пальто с национальными орнаментами. Всегда замечаю на себе восторженные взгляды, все любуются моим пальто. Часто останавливают, спрашивают, где купила. Говорю, сама сделала", - рассказывает дизайнер.

Казахстанский кутюрье говорит, что до 2020 года каждый узор наносила на изделие вручную. В 2020 году она выиграла государственный грант на развитие бизнеса. За эти деньги она купила специальную машину по нанесению принтов на ткань. В Казахстане всего 20 таких аппаратов.

В нанесении узоров у Балнур есть свой подход.

"Я не просто беру стандартный узор и наношу его на ткань. Я сначала на планшете дорабатываю наши национальные узоры. Добавляю в них какую-то свою изюминку, своё видение. Стилизую их под образ заказчика. Делаю его современным. Потом только отправляю на печать. Это очень нравится заказчикам", - отмечает дизайнер.

В основном дизайнер занимается созданием одежды для женщин в возрастной категории от 25 до 50 лет. Однако, по словам Балнур Ахметказиевой, часто запросы поступают и от мужчин.

"Старшее поколение заказывает у меня чапаны, а молодые люди старше 25 лет обращаются за худи и пиджаками", - поделилась кутюрье.

Она отмечает, что клиенты редко просят чего-нибудь необычное, индивидуальное. В основном, по словам Балнур, наши люди боятся выделяться из толпы.

Фото Балнур Ахметказиевой.

Балнур Ахметказиева делает всё возможное для продвижения одежды в национальном стиле. К примеру, часто выставляет свою одежду на выставках и ярмарках, где с удовольствием рассказывает о тонкостях своего ремесла. По её словам, на таких мероприятиях особый интерес к одежде её бренда проявляют иностранцы. Им интересна история создания того или иного узора, элемента одежды, сам процесс создания изделия. Они внимательно слушают, вникают во все детали.

Помимо этого, дизайнер проводит курсы мастерства для тех, кто хочет научиться шить изделия в национальном стиле. Таковых очень много. Некоторые ученицы Балнур начали своё дело, кто-то создал свой бренд.

Талант и любовь к своему делу никогда не остаются незамеченными. Балнур Ахметказиева является призёром и победителем многочисленных международных и республиканских конкурсов. К примеру, в конкурсе ремесленников BORN NOMAD в 2021 году она заняла первое место в номинации "Креативность". В этом же конкурсе в 2022 году выиграла в номинации "Лучший бренд". В 2023 году дизайнер признана лучшим специалистом шелкографии и лучшим этнодизайнером.