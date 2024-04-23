Пятновыводитель из сточных вод создали казахстанские учёные

Учёные Utebayev University произвели пятновыводитель из воды, очищенной от нефтяных отходов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Миннауки и высшего образования РК.

Сотрудники университета проводят исследования по проекту "Очистка промышленных сточных вод с помощью коагулянтов и флокулянтов для использования их в технологическом процессе промышленного водоснабжения".

Новшество проекта – аэрация промышленной сточной воды 100% чистым кислородом. В результате жидкость можно полностью очистить от остатков нефти. В ходе исследования учёные из Атырау также смогли разработать новый пятновыводитель.

По словам ассоциированного профессора университета Алтынай Калауовой, альтернативные органические флокулянты использовались для удаления соли, в лаборатории содержание соли в сточных водах уменьшалось в несколько раз.

"Перед повторным использованием очищенной воды необходимо обеспечить определённый уровень качества в отношении санитарно-гигиенических требований. Для этого были полностью уничтожены бактерии, склонные к образованию сульфатов, обнаруженных в сточной воде нефтяной промышленности, с использованием хлорида дидецилдиметиламмония. Новый продукт обладает пятновыводящими свойствами, поскольку этот препарат является неионогенным ПАВ", - сказала руководитель лаборатории.

В Западной Европе гели для стирки уже делают из канализационной воды из-за её низкой стоимости. Учёные Utebayev University на основе этого опыта разработали пятновыводитель из сточных вод, который хорошо очищает загрязнения на одежде, не повреждая волокна ткани с помощью содержащегося в нём амфотерного ПАВ.