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bloknot-rostov.ru Сегодня, 13:40
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Сегодня, 13:40
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Фото: bloknot-rostov.ru

Пятилетнюю девочку изнасиловали в ВКО

В Глубоковском районе Восточно-Казахстанской области задержан мужчина, подозреваемый в изнасиловании пятилетней девочки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на областной департамент полиции. По сообщениям из соцсетей, надругательство над ребенком совершили накануне, 13 июня. Мужчину задержали и водворили в изолятор временного содержания.

"По данному факту лицо, совершившее уголовное правонарушение, задержано и водворено в изолятор временного содержания. Проводятся необходимые следственные действия в рамках досудебного расследования. Назначены судебные эксперты. Иные сведения, в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежат", - говорится в сообщении.

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Сегодня, 13:40
205
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