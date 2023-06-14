Пятилетнюю девочку изнасиловали в ВКО

Фото: bloknot-rostov.ru

В Глубоковском районе Восточно-Казахстанской области задержан мужчина, подозреваемый в изнасиловании пятилетней девочки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на областной департамент полиции. По сообщениям из соцсетей, надругательство над ребенком совершили накануне, 13 июня. Мужчину задержали и водворили в изолятор временного содержания.