Пятилетняя казахстанка восхитила TikTok безупречным английским

Фото: из личного архива спикера

Пятилетняя казахстанка восхитила пользователей TikTok своим безупречным английским языком, став сенсацией в социальной сети, передаёт BaigeNews.kz.

Видео, где пятилетняя Рабия свободно говорит на английском языке, опубликовала её мама. Она является педагогом английского языка и мамой троих трилингуалов. В семье есть ещё два мальчика, старшему сыну 12 лет, младшему — восемь. По словам женщины, все дети освоили английский язык наравне с родным, казахским и русским языками.

"Я жила более трёх лет в Великобритании и в Италии. Тогда мне было интересно то, как там обучают маленьких детей, так я начала изучать методы обучения детей английскому языку. Рабия с рождения живёт в Казахстане, и с рождения начала говорить на английском. Дома мы говорим на казахском и на английском", — рассказала мама девочки.

Женщина отметила, что они — классическая казахская семья, которая живёт с бабушкой и дедушкой, где дома все говорят на казахском. Рабия также ходит в казахскую школу.

TikTok страницу Рабие решили открыть по её личной просьбе. Девочка хочет стать видеоблогером и вести блог только на английском.

"Мы были приятно удивлены тем, как люди хорошо реагируют, и умиляются её знанием английского языка", — поделилась мама девочки.

Под видеороликом ребёнка пользователи отметили её чёткое произношение и акцент, как у самих носителей языка. Некоторые даже спрашивают советы о том, как также научить своих детей говорить на английском языке.