Пятикратный призёр чемпионатов мира по борьбе провалил ЧМ-2023 после скандала в Казахстане
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Известный казахстанский борец греко-римского стиля Алмат Кебиспаев выступил на чемпионате мира, который в эти дни проходит в сербском Белграде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
В весовой категории до 67 килограммов Кебиспаев провел две схватки. Сначала в квалификации казахстанец разгромно победил российского спортсмена Аслана Висаитова со счетом 9:0, а на стадии 1/16 финала минимально уступил французскому борцу Мамадасса Силла — 9:10. Таким образом, Алмат завершил выступления на мировом первенстве.
35-летний спортсмен уже четыре раза выигрывал бронзовую медаль чемпионатов мира и один раз серебряную.
Напомним, что недавно Кебиспаев стал участником драки в торгово-развлекательном центре в Алматы. Как сообщается, причиной драки стал конфликт между детьми.
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