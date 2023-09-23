Пятикратный призёр чемпионатов мира по борьбе провалил ЧМ-2023 после скандала в Казахстане

Известный казахстанский борец греко-римского стиля Алмат Кебиспаев выступил на чемпионате мира, который в эти дни проходит в сербском Белграде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В весовой категории до 67 килограммов Кебиспаев провел две схватки. Сначала в квалификации казахстанец разгромно победил российского спортсмена Аслана Висаитова со счетом 9:0, а на стадии 1/16 финала минимально уступил французскому борцу Мамадасса Силла — 9:10. Таким образом, Алмат завершил выступления на мировом первенстве.

35-летний спортсмен уже четыре раза выигрывал бронзовую медаль чемпионатов мира и один раз серебряную.

Напомним, что недавно Кебиспаев стал участником драки в торгово-развлекательном центре в Алматы. Как сообщается, причиной драки стал конфликт между детьми.