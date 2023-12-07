Пятерых вымогателей задержали в Алматы
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Миллион тенге вымогали приезжие у малознакомого человека за возврат машины, которой они незаконного завладели, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП города Алматы.
Злоумышленники были задержаны сотрудниками УБОП Алматы при получении 650 тысяч тенге из затребованного у жертвы 1 миллиона.
"Деньги злоумышленники вымогали у малознакомого, за возврат машины, которой они незаконного завладел некоторое время назад. В результате спецоперации результате были задержаны пятеро мужчин, старшему из которых 35 лет, младшему 27", - сообщили в полиции.
К слову, двое из задержанных ранее имели судимость по ст.96 УК РК (убийство) и ст. 287 УК РК (браконьерство).
Они водворены в изолятор временного содержания. Данный факт расследуется по ст. 389 УК РК.
Кроме того, на момент задержания у подозреваемых были изъяты порошкообразное вещество растительного происхождения и травматический пистолет.
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