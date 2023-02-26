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Пятерых подростков сняли со льда в Павлодаре
На опасную прогулку вышли 14-, 13-, 12- и двое 11-летних мальчиков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnеws.kz.
Между тем, спасатели предупреждают, что нарушение правил безопасности может привести к трагедии.
"Детей заметили на центральном пляже во время патрулирования, Они уже дошли почти до середины Иртыша. Сейчас выходить на лед очень опасн", – сообщил заместитель руководителя оперативно-спасательного отряда Серик Шериязданов.
Всех пятерых подростков эвакуировали со льда и доставили на спасательную станцию.
По словам Серика Шериязданова, с началом оттепели снег начал таять на поверхности льда, поэтому лед становится хрупким из-за талой воды. Даже при толщине 50 см он может не выдержать вес человека.
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