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Лента новостей

кадр из видео Вчера, 23:13
168
Вчера, 23:13
168
Фото: кадр из видео

Пятерых подростков сняли со льда в Павлодаре

На опасную прогулку вышли 14-, 13-, 12- и двое 11-летних мальчиков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnеws.kz.

Между тем, спасатели предупреждают, что нарушение правил безопасности может привести к трагедии.

"Детей заметили на центральном пляже во время патрулирования,  Они уже дошли почти до середины Иртыша. Сейчас выходить на лед очень опасн", – сообщил заместитель руководителя оперативно-спасательного отряда Серик Шериязданов. 

Всех пятерых подростков эвакуировали со льда и доставили на спасательную станцию.

По словам Серика Шериязданова, с началом оттепели снег начал таять на поверхности льда, поэтому лед становится хрупким из-за талой воды. Даже при толщине 50 см он может не выдержать вес человека.

 
 
 
 
 
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Публикация от qaz.pavlodarnews.kz (@qaz.pavlodarnews.kz)

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#подросток #лед #спасение
BaigeNews.kz
Вчера, 23:13
168
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