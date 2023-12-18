Пять теннисисток из Казахстана поднялись в рейтинге WTA

Пять казахстанских теннисисток улучшили свое положение в обновленном рейтинге WTA, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В одиночном разряде в рейтинге поднялась только одна спортсменка — Жибек Куламбаева (+2 позиции, 469-е место). В парном разряде у Казахстана поднялись Аружан Сагандыкова (+27, 926-е место), Сандугаш Кенжибаева (+10, 1005-е место), Дана Байдаулет (+97, 1186-е место) и Татьяна Николенко (+2, 1231-е место).

Напомним, лучшей теннисисткой Казахстана в одиночном разряде является Елена Рыбакина — она занимает в рейтинге WTA 4-е место. Первая ракетка в "парах" — Анна Данилина — она идет на 56-м месте.