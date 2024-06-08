Пять сёл Акмолинской области остались без электричества
Сегодня, 00:02
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Сегодня, 00:02Сегодня, 00:02
131Фото: pixabay.com / иллюстративное фото
Пять сёл Акмолинской области остались без электроснабжения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона.
Они расположены в Зерендинском районе. Причина отключения – авария на электросетях.
Без электроснабжения остаются 293 абонента. Это 51 дом в селе Богенбай би, 100 – в селе Викторовка, 69 – в селе Канай-би, четыре в селе Жамантуз и 69 в селе Игілік.
Ведутся работы по устранению аварии.
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