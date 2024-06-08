  • 8 Июня, 01:24
  • BAIGENEWS

Пять сёл Акмолинской области остались без электричества

Сегодня, 00:02
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pixabay.com / иллюстративное фото Сегодня, 00:02
Сегодня, 00:02
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Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

Пять сёл Акмолинской области остались без электроснабжения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона.

Они расположены в Зерендинском районе. Причина отключения – авария на электросетях.

Без электроснабжения остаются 293 абонента. Это 51 дом в селе Богенбай би, 100 – в селе Викторовка, 69 – в селе Канай-би, четыре в селе Жамантуз и 69 в селе Игілік.

Ведутся работы по устранению аварии.

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