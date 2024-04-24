Пять переливов устраняют на дорогах сотрудники "КазАвтоЖол"
Сегодня, 18:56
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Сегодня, 18:56Сегодня, 18:56
40Фото: baigenews.kz
О паводковых ситуациях на дорогах республиканского значения сообщили в компании "КазАвтоЖол", передаёт BaigeNews.kz.
По состоянию на 18:40 в связи с потеплением и резким таянием снега на трассах международного и республиканского значения зафиксированы переливы через проезжую часть на пяти участках общей протяжённостью 4 315 метров в двух областях - Костанайской и СКО.
Ограничение движения распространяется восемь дорог республиканского значения в четырёх областях (Актобе, Атырау, Костанай, СКО) общей протяженностью 463 километра.
На данный момент на республиканских дорогах задействовано 830 единиц техники и 1 967 человек.
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