Пять переливов устраняют на дорогах сотрудники "КазАвтоЖол"

О паводковых ситуациях на дорогах республиканского значения сообщили в компании "КазАвтоЖол", передаёт BaigeNews.kz.

По состоянию на 18:40 в связи с потеплением и резким таянием снега на трассах международного и республиканского значения зафиксированы переливы через проезжую часть на пяти участках общей протяжённостью 4 315 метров в двух областях - Костанайской и СКО.

Ограничение движения распространяется восемь дорог республиканского значения в четырёх областях (Актобе, Атырау, Костанай, СКО) общей протяженностью 463 километра.

На данный момент на республиканских дорогах задействовано 830 единиц техники и 1 967 человек.