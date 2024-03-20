Пять незаконно приватизированных квартир вернули в госсобственность в ВКО

Прокурорами ВКО возвращены государству пять незаконно приватизированных квартир на сумму 19 млн. тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Восточно-Казахстанской области.

Прокуратурой района Алтай проведена проверка в ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай" на предмет соблюдения жилищного законодательства.

"Проверкой установлены факты незаконной приватизации квартир из государственного жилищного фонда лицами, имеющими собственное жилье и лицами, у которых предусмотренные законом сроки для получения жилья из госжилфонда не наступили. Всего, таким образом, установлены 5 жителей города Алтай, незаконно приватизировавших квартиры оценочной стоимостью свыше 19 млн. тенге", - говорится в сообщении.

По акту прокурорского надзора все жилища возвращены в собственность государства, руководитель отдела ЖКХ привлечен к дисциплинарной ответственности по дискредитирующим основаниям.

Возвращенные в собственность государства квартиры будут предоставлены нуждающимся в установленном законом порядке.