Пять незаконно приватизированных квартир вернули в госсобственность в ВКО
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Прокурорами ВКО возвращены государству пять незаконно приватизированных квартир на сумму 19 млн. тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Восточно-Казахстанской области.
Прокуратурой района Алтай проведена проверка в ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай" на предмет соблюдения жилищного законодательства.
"Проверкой установлены факты незаконной приватизации квартир из государственного жилищного фонда лицами, имеющими собственное жилье и лицами, у которых предусмотренные законом сроки для получения жилья из госжилфонда не наступили.
Всего, таким образом, установлены 5 жителей города Алтай, незаконно приватизировавших квартиры оценочной стоимостью свыше 19 млн. тенге", - говорится в сообщении.
По акту прокурорского надзора все жилища возвращены в собственность государства, руководитель отдела ЖКХ привлечен к дисциплинарной ответственности по дискредитирующим основаниям.
Возвращенные в собственность государства квартиры будут предоставлены нуждающимся в установленном законом порядке.
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